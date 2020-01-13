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"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке

14.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Впервые информация о том, что "МАПИД" построит дома в английском стиле в Малиновке, появилась в мае 2018 года. Интересный и необычный для Беларуси проект должен был стать альтернативой клубным домам с одним несомненным преимуществом — невысокой ценой. Мы посмотрели, как выглядят нестандартные дома от "МАПИДа" сейчас, когда они уже почти готовы.

"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке
"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке

На улице Курганной уже практически завершено строительство 4-секционных жилых домов. Трехэтажный жилой комплекс выполнен в английском стиле, общая площадь двух домов составит около 7 тысяч квадратных метров. Коттеджи выглядят нарядными, подъездные пути выложены плиткой.

"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке
"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке
"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке
"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке

Несмотря на то, что застройщик не успел уложиться в озвученные ранее сроки (конец 2019 года), можно сказать, что строительные работы здесь велись очень активно. Особенно если сравнить, как выглядели таунхаусы в июне 2019 года и сейчас.

"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке

С инфраструктурой здесь проблем быть не должно: рядом есть несколько детских садов, две гимназии, парк им. М.Павлова. Неподалеку есть остановки общественного транспорта, можно пешком дойти и до ст.м. "Малиновка". Место в целом можно назвать тихим и уютным. 

"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке
"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке
"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке
"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке

Известно, что таунхаусы "МАПИД" строил полностью за свой счет, без привлечения средств дольщиков. Ранее сообщалось, что они будут реализованы посредством аукциона, который должен состояться в конце 2019 или в начале 2020 года. 

Оперативно получить комментарий от застройщика пока не удалось. Единственное, что сотрудники "МАПИДа" подчеркивали в разговоре с журналистом Realt.by — построенные дома "не таунхаусы, а многоквартирные жилые дома". При этом какую-либо более развернутую информацию представители застройщика пока не разглашают. 

Портал Realt.by будет и дальше следить за стройкой.

"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке
"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке
"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке
"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке
 
 
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Впервые информация о том, что "МАПИД" построит дома в английском стиле в Малиновке, появилась в мае 2018 года. Интересный и необычный для Беларуси проект должен был...
 
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