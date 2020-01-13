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"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке
14.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Впервые информация о том, что "МАПИД" построит дома в английском стиле в Малиновке,
Несмотря на то, что застройщик не успел уложиться в озвученные ранее сроки (конец 2019 года), можно сказать, что строительные работы здесь велись очень активно. Особенно если сравнить, как выглядели таунхаусы
Известно, что таунхаусы "МАПИД" строил полностью за свой счет, без привлечения средств дольщиков. Ранее сообщалось, что они будут реализованы посредством аукциона, который должен состояться в конце 2019 или в начале 2020 года.
Оперативно получить комментарий от застройщика пока не удалось. Единственное, что сотрудники "МАПИДа" подчеркивали в разговоре с журналистом Realt.by — построенные дома "не таунхаусы, а многоквартирные жилые дома". При этом какую-либо более развернутую информацию представители застройщика пока не разглашают.
Портал Realt.by будет и дальше следить за стройкой.
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"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке
Впервые информация о том, что "МАПИД" построит дома в английском стиле в Малиновке, появилась в мае 2018 года. Интересный и необычный для Беларуси проект должен был...
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