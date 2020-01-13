"Это не таунхаусы, а многоквартирные дома". Как сейчас выглядят трехэтажные дома от МАПИДа в Малиновке

Известно, что таунхаусы "МАПИД" строил полностью за свой счет, без привлечения средств дольщиков. Ранее сообщалось, что они будут реализованы посредством аукциона, который должен состояться в конце 2019 или в начале 2020 года.

Оперативно получить комментарий от застройщика пока не удалось. Единственное, что сотрудники "МАПИДа" подчеркивали в разговоре с журналистом Realt.by — построенные дома "не таунхаусы, а многоквартирные жилые дома". При этом какую-либо более развернутую информацию представители застройщика пока не разглашают.

Портал Realt.by будет и дальше следить за стройкой.