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Если в хозяйстве содержите свиней

14.01.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В соответствии с законом Республики Беларусь от 2 июля 2010 года "О ветеринарной деятельности", на основании "Ветеринарно-санитарных правил содержания продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах граждан", утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2013 года № 758, владельцы животных (свиней) п. 5 обязаны содержать свиней только в закрытых помещениях. Выгульное содержание свиней запрещено!

Территория личного подсобного хозяйства должна быть огорожена в целях недопущения проникновения диких животных. На территории личного подсобного хозяйства необходимо оборудовать место для мойки и дезинфекции рук, оснащенное средствами личной гигиены, а на входе в помещение, где содержатся свиньи, должен лежать дезковрик. Владельцам животных для входа в помещение необходимо иметь отдельную обувь и одежду.
При кормлении свиней следует использовать только корма, соответствующие требованиям, предусмотренным техническим регламентом Республики Беларусь. Не приобретайте корма у случайных лиц, которые не могут предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
В случае подворного убоя (для собственных нужд) обязательно проводится осмотр животных перед убоем с привлечением ветеринарных специалистов и исследованием продуктов убоя на трихинеллез в Ивьевской лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.
Убой свиней с целью реализации мяса на рынках производится только в организациях, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами для организаций, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и переработке мяса, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 24 июня 2008 года № 62.
Обо всех случаях заболевания, падежа необходимо незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу. Нельзя выбрасывать павших животных на свалки, в леса. Утилизация павших животных проводится только в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами захоронения и уничтожения трупов животных, продуктов животного происхождения, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил.
Напоминаем, что несоблюдение вышеуказанных нормативно-правовых актов влечет административную ответственность по ст. 15.38 КоАП.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в государственное учреждение "Ивьевская районная ветеринарная станция", расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Кульниса, 16, тел.: 2-21-65, 6-07-06, 2-18-77.

Уважаемые владельцы домашних животных, будьте бдительны и законопослушны!

 
 
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В соответствии с законом Республики Беларусь от 2 июля 2010 года "О ветеринарной деятельности", на основании "Ветеринарно-санитарных правил содержания...
 
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