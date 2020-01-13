Лукашенко: Принципы государственной экономической политики останутся неизменными

Источник материала: Tut.by

В центре внимания государства всегда будут люди и их интересы, благополучие, комфорт и постоянное улучшение условий жизни. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 января на совещании с правительством, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Как пояснил президент, сегодня планируется рассмотреть некоторые предложения правительства, выработанные с участием местных органов власти, правоохранительных структур и других ведомств.

— Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет, — заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в центре внимания государства всегда будут люди и их интересы, благополучие, комфорт и постоянное улучшение условий жизни.

На совещание, в частности, вынесен проект указа о повышении эффективности работы государственных предприятий. Ожидается, что этому поспособствует исключение из их деятельности недобросовестных форм посредничества.

— На этот счет не раз давались поручения принимать меры, которые должны не только повысить конкурентоспособность реального сектора, но и обеспечить эффективное расходование средств, — напомнил Лукашенко.

Как сообщает Telegram-канал «Пул первого» , совещание проходит за закрытыми дверями. Обсуждаются поставки сырья; борьба с необоснованными и недобросовестными посредниками; темпы строительства жилья и его стоимость; вопросы переработки отходов товаров и упаковки; пенсионное страхование работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях — правительство предлагает поддержку для них, предоставив право получать досрочную пенсию.

По сообщениям канала, Александр Лукашенко также обозначил, что совещание с правительством, на котором подведут итоги 2019 года, будет позже.