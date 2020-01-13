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Лукашенко: Принципы государственной экономической политики останутся неизменными
14.01.2020 11:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре внимания государства всегда будут люди и их интересы, благополучие, комфорт и постоянное улучшение условий жизни. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 января на совещании с правительством,
Как пояснил президент, сегодня планируется рассмотреть некоторые предложения правительства, выработанные с участием местных органов власти, правоохранительных структур и других ведомств.
— Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет, — заявил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что в центре внимания государства всегда будут люди и их интересы, благополучие, комфорт и постоянное улучшение условий жизни.
На совещание, в частности, вынесен проект указа о повышении эффективности работы государственных предприятий. Ожидается, что этому поспособствует исключение из их деятельности недобросовестных форм посредничества.
— На этот счет не раз давались поручения принимать меры, которые должны не только повысить конкурентоспособность реального сектора, но и обеспечить эффективное расходование средств, — напомнил Лукашенко.
Как сообщает Telegram-канал
По сообщениям канала, Александр Лукашенко также обозначил, что совещание с правительством, на котором подведут итоги 2019 года, будет позже.
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- Перемены нужны, они идут и будут идти, потому жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая...
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