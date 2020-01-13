Дополнительный конкурс инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства

Источник материала: Единство

На конкурс принимаются заявки по указанной тематике для дальнейшей реализации инициатив на территории 6 пилотных районов страны:

• Браславский район Витебской области;

• Брагинский и Хойникский районы Гомельской области;

• Борисовский район Минской области;

• Кличевский и Хотимский районы Могилёвской области.

Срок приема заявок на конкурс – с 3 января по 17 февраля 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо внимательно изучить Положение о Дополнительном конкурсе, скачать и заполнить форму заявки и бюджета.

Вся необходимая информация для участия в конкурсе здесь: https://yadi.sk/d/C9fpAKz8Ikg62w .

Проект финансируется EuropeanUnioninBelarus и исполняется UNDP inBelarus в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь .

Региональный координатор Проекта по Минской области: Ирина Пашкун, тел. +375-29-129-35-12, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .