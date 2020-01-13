Дополнительный конкурс инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства

На конкурс принимаются заявки по указанной тематике для дальнейшей реализации инициатив на территории 6 пилотных районов страны:
• Браславский район Витебской области;
• Брагинский и Хойникский районы Гомельской области;
• Борисовский район Минской области;
• Кличевский и Хотимский районы Могилёвской области.
Срок приема заявок на конкурс – с 3 января по 17 февраля 2020 года.
Для участия в конкурсе необходимо внимательно изучить Положение о Дополнительном конкурсе, скачать и заполнить форму заявки и бюджета.
Вся необходимая информация для участия в конкурсе здесь:
Проект финансируется
Региональный координатор Проекта по Минской области: Ирина Пашкун, тел. +375-29-129-35-12, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..