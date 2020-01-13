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Налог на транзит нефти и нефтепродуктов может пополнить бюджет Беларуси на 100 млн долларов

14.01.2020 13:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Введение экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси и увеличение для владельцев трубопроводов налога на прибыль с 18% до 50% может принести в год около 210 млн рублей. Это следует из расчетов Минфина, который был разработчиком указа № 9 «О налогообложении».


Фото: transoil.by

Как пояснила TUT.BY пресс-секретарь Минфина Ирина Комар, работа над документом велась в течение 2019 года, поэтому он «никак не связан с переговорами Беларуси и России по нефти». Указ принят «в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары».

Ставка экологического налога установлена в размере 35 копеек за перемещение 1 тонны нефти и (или) нефтепродуктов на 100 км. «Расчеты размера ставки велись и исходили из анализа потенциальной прибыли при осуществлении такого рода деятельности», пояснили в Минфине.

В соответствии с документом, «плательщиками экологического налога признаются организации, осуществляющие транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов магистральными трубопроводами транзитом». В настоящее время транзит российской и белорусской нефти по территории Беларуси осуществляется по нефтепроводу «Дружба», оператором белорусского участка которого является госкомпания «Гомельтранснефть Дружба». Что касается нефтепродуктов, то техническая возможность транзита имеется у компании «Запад-Транснефтепродукт», дочки российской «Транснефти». Именно эти зарегистрированные в Беларуси и осуществляющие соответсвующий вид деятельности компании будут плательщиками налогов, подтвердила Комар.

По оценкам Минфина, исходя из среднегодового объема прокачки общая сумма экологического налога и увеличение налога на прибыль с 18% до 50% принесет в бюджет около 210 млн рублей в год.

 
 
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Введение экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси и увеличение для владельцев трубопроводов налога на прибыль с 18% до 50%...
 
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