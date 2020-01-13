«Это не просто вопрос о макаронах». Районная больница судится с Дмитриевым за фото больничного обеда

Источник материала: Tut.by

Дзержинская районная больница подала в суд на одного из лидеров кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева за то, что он во время теледебатов в ноябре показал в кадре фото обеда в больнице и, возмутился тем, как там кормят людей. Как написал политик у себя в Facebook , в больнице считают, что он этим фото «продемонстрировал отношение к людям и не только в еде».



На фото слева обед в одной из минских больниц, справа — обед в Дзержинской районной больнице. Фото: Андрей Дмитриев

Фотографии обеда в Дзержинской больнице и в одной из минских больниц Андрей Дмитриев показал во время теледебатов 4 ноября. Фотографии ему предоставила жительница Дзержинска Марина.

— Разве такое справедливо? — удивлялся в эфире политик. — Может быть, люди, которые живут в Дзержинске, малых городах, какие-то другие и платят другие налоги?

8 ноября Дмитриев написал у себя в Facebook, что руководство больницы начало разбираться с питанием пациентов.

— Даже скатерти постелили. Молодцы. На дебатах, мой конкурент из БРСМ Шик сказал, что макароны и батон — это такая диета. Оказалось, нет. Если питание снова начнет портиться, присылайте мне фото, и мы восстановим справедливость. Но вопросов ещё уйма, в том числе в самой больнице. Надеюсь, следующими станут вопросы записи к врачам, чтобы талончики в 6 утра ушли в прошлое, вежливость к пациентам, переоснащение, — писал Дмитриев.



Фото: Андрей Дмитриев

Дмитриев говорит, что и после выборов, которые он проиграл, он продолжал работать по теме больницы. Активисты провели опрос качества обслуживания, отправили данные в Министерство здравоохранения.

— Больничные чиновники решили ответить. Обиделись и подали на меня в суд. По их мнению, репутацию больницы портит не то, что пациентов так кормят, не очереди за талончиком ранним утром и общее отношение к людям, а то, что кто-то смеет требовать справедливости и качества в обслуживании, — иронизирует Дмитриев.

В Дзержинской районной больнице TUT.BY подтвердили, что подали в суд на Дмитриева. Но от подробных комментариев отказались.

Суд состоится завтра. Политик готов «идти до конца, если надо будет — до верховного суда, чтобы доказать, что мы имеем полное право на человеческие обеды и качественное лечение».

— Это не просто вопрос о макаронах, а о том, что они хотят, чтобы мы покорно соглашались на лапшу на наших ушах, — считает политик.