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Власти определили меры господдержки для запуска проблемных заводов в Минске, Шклове и Светлогорске
14.01.2020 17:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Национальном правовом портале опубликованы документы, в которых обозначены меры господдержки для запуска крупных производств на базе минского «Камволя», шкловского «Завода газетной бумаги» и Светлогорского ЦКК. Месяц назад эта тема
Напомним, в число наиболее проблемных инвестиционных проектов угодили четыре производства, которые до сих пор полноценно не запущены.
«Завод газетной бумаги»
«Завод газетной бумаги»
На эти цели в 2020−2021 годах выделят заем из бюджета в размере 30,4 млн рублей под 3% годовых. Средства необходимо вернуть в 2025−2028 годах.
«Завод газетной бумаги» также получит отсрочку по погашению имеющейся задолженности по ранее выданному займу государства до 31 декабря 2029 года. Погашение задолженности будет осуществляться в 2030−2033 годах.
Интересно, что полномочия по управлению инвестпроектом и персональная ответственность возложены на посла Беларуси в России Владимира Семашко. Ранее именно он в правительстве курировал данный проект.
«Камволь»
На базе столичного «Камволя»
Фактически это означает перенос производства ОАО «Сукно», которое сейчас находится на санации, на свободные площади «Камволя». При этом бренд «Сукно» будет сохранен.
Как рассказали агентству «
Финансирование проекта будет проводиться за счет средств инновационного фонда Мингорисполкома. В 2020−2021 годах «Камволю» выделят 65,8 млн рублей, в том числе 54,19 млн рублей на строительно-монтажные и пусконаладочные работы и закупку оборудования. Еще 11,6 млн рублей необходимы для разработки инновационной продукции и пополнения оборотных средств (в том числе закупки сырья и материалов, оплаты, включая погашение задолженности, топливно-энергетических ресурсов, услуг водообеспечения и водоотведения).
В течение трех месяцев отсроченная и рассроченная задолженность «Камволя» должна быть переведена в белорусские рубли. В 2020 году Беларусбанку будут предоставлены гарантии правительства по погашению задолженности предприятия.
Светлогорский ЦКК
Что касается строительства завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК, то власти
За последние годы в модернизацию светлогорского комбината было инвестировано 800 млн долларов. Вместе с тем возникли сложности с запуском нового завода. Минск во всех грехах обвинил китайского генподрядчика САМСЕ и летом 2019 года расторг с ним контракт. Реализацию проекта Светлогорский ЦКК завершал самостоятельно с привлечением белорусских подрядных организаций.
Власти считают, что новый завод будет полноценно запущен в 2020 году. По
Вместе с тем в опубликованных документах ряд пунктов имеют гриф «Для служебного пользования». Это оставляет место для фантазий.
Что касается еще одного проблемного проекта — завода по производству мелованных и немелованных видов картона на базе Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», то его
Проектом занималась китайская корпорация «Сюань Юань», контракт с которой был расторгнут в 2018 году.
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На Национальном правовом портале опубликованы документы, в которых обозначены меры господдержки для запуска крупных производств на базе минского «Камволя»,...
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