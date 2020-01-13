Власти определили меры господдержки для запуска проблемных заводов в Минске, Шклове и Светлогорске

Источник материала: Tut.by

На Национальном правовом портале опубликованы документы, в которых обозначены меры господдержки для запуска крупных производств на базе минского «Камволя», шкловского «Завода газетной бумаги» и Светлогорского ЦКК. Месяц назад эта тема обсуждалась на совещании в Администрации президента и вызвала продолжительную дискуссию.



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Напомним, в число наиболее проблемных инвестиционных проектов угодили четыре производства, которые до сих пор полноценно не запущены.

«Завод газетной бумаги»

«Завод газетной бумаги» должен до 2023 года наладить выпуск бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов производительностью 30 тыс. тонн в год. Также для нужд производства будут построены скважины для добычи подземных вод в Шклове.

На эти цели в 2020−2021 годах выделят заем из бюджета в размере 30,4 млн рублей под 3% годовых. Средства необходимо вернуть в 2025−2028 годах.

«Завод газетной бумаги» также получит отсрочку по погашению имеющейся задолженности по ранее выданному займу государства до 31 декабря 2029 года. Погашение задолженности будет осуществляться в 2030−2033 годах.

Интересно, что полномочия по управлению инвестпроектом и персональная ответственность возложены на посла Беларуси в России Владимира Семашко. Ранее именно он в правительстве курировал данный проект.

«Камволь»

На базе столичного «Камволя» будет создано производство суконных тканей мощностью 1 млн погонных метров в год. Оно должно заработать на полную мощность в 2024 году.

Фактически это означает перенос производства ОАО «Сукно», которое сейчас находится на санации, на свободные площади «Камволя». При этом бренд «Сукно» будет сохранен.

Как рассказали агентству « Минск-Новости » на «Камволе», цеха под суконное производство полностью отремонтированы, осталось провести разводку коммуникаций и установить оборудование. Объединение на одной площадке родственных технологических циклов позволит сэкономить деньги на ремонте помещений, а за счет этого появится возможность закупить новейшее оборудование мирового класса, говорил управляющий тонкосуконным комбинатом Максим Малащицкий.

Финансирование проекта будет проводиться за счет средств инновационного фонда Мингорисполкома. В 2020−2021 годах «Камволю» выделят 65,8 млн рублей, в том числе 54,19 млн рублей на строительно-монтажные и пусконаладочные работы и закупку оборудования. Еще 11,6 млн рублей необходимы для разработки инновационной продукции и пополнения оборотных средств (в том числе закупки сырья и материалов, оплаты, включая погашение задолженности, топливно-энергетических ресурсов, услуг водообеспечения и водоотведения).

В течение трех месяцев отсроченная и рассроченная задолженность «Камволя» должна быть переведена в белорусские рубли. В 2020 году Беларусбанку будут предоставлены гарантии правительства по погашению задолженности предприятия.

Светлогорский ЦКК

Что касается строительства завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК, то власти сместили сроки расчета по кредитам.

За последние годы в модернизацию светлогорского комбината было инвестировано 800 млн долларов. Вместе с тем возникли сложности с запуском нового завода. Минск во всех грехах обвинил китайского генподрядчика САМСЕ и летом 2019 года расторг с ним контракт. Реализацию проекта Светлогорский ЦКК завершал самостоятельно с привлечением белорусских подрядных организаций.

Власти считают, что новый завод будет полноценно запущен в 2020 году. По словам премьер-министра Сергея Румаса, фактически объект готов к вводу в эксплуатацию: устранены замечания надзорных органов, получены шесть заключений из девяти необходимых. Но чтобы завершить все процедуры и ввести завод в эксплуатацию, требовалась помощь государства в виде переноса сроков возврата кредитов, говорил Румас в декабре.

Вместе с тем в опубликованных документах ряд пунктов имеют гриф «Для служебного пользования». Это оставляет место для фантазий.

Что касается еще одного проблемного проекта — завода по производству мелованных и немелованных видов картона на базе Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», то его планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году и в 2022-м выйти на проектную мощность. Ранее сообщалось что для того, чтобы сдать объект в эксплуатацию, нужно еще 80 млн долларов.

Проектом занималась китайская корпорация «Сюань Юань», контракт с которой был расторгнут в 2018 году.