Польша и Азербайджан не добавили оптимизма альтернативным поставкам нефти в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Беларусь, сохранив поставки на свои НПЗ, заявили РИА «Новости» в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN.



Фото: neftianka.ru

— Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры в области транспортировки нефти на НПЗ, — утверждают в пресс-службе.

Отвечая на вопрос, ведутся ли в принципе с Беларусью переговоры о поставках нефти, в пресс-службе ответили, что «переговоры, которые PERN ведет с другими операторами транспортных трубопроводов, вытекают из текущего сотрудничества, а тематика этих разговоров является коммерческой тайной».

14 января первый вице-премьер Дмитрий Крутой сообщил, что Беларусь прорабатывает варианты альтернативных поставок нефти.

— Во все страны мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь скоро мы тоже получим альтернативные варианты конкретных объемов конкретной нефти, — заявил Крутой в эфире СТВ по итогам совещания Александра Лукашенко с руководством Совета министров.

По словам первого вице-премьера, этим вопросом сейчас занялись «все возможные страны»: Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан. При этом Крутой отметил, что Беларусь — довольно крупный потребитель российской нефти, поэтому переговоры с Москвой также продолжаются.

Азербайджанская нефтяная госкомпания SOCAR сообщила, что получала запрос от белорусской стороны, но «о конкретных поставках еще речь не идет». Об этом АПА-Экономикс сказал заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

— Мы предоставили информацию белорусской стороне. В принципе, мы готовы поставлять и азербайджанскую, и другую нефть. Раньше мы обеспечивали их нефтью и можем возобновить этот процесс, — отметил Ахмедов.

Уже много лет Беларусь покупает только российскую нефть. С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну. Дмитрий Крутой сказал, что Беларусь «не будет платить премии российским нефтяникам в прежнем объеме».

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн. Изначально этот объем был согласован в Минэнерго России на весь первый квартал 2020 года. Вместе с тем этот объем обеспечит лишь половину загрузки Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти. Изначально структуры Гуцериева поставляли нефть только на новополоцкий «Нафтан». А 14 января первая партия была направлена и на Мозырский НПЗ.