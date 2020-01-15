ЕАБР выдал белорусской лизинговой компании кредит на 9 млн долларов под покупку российских авто

Источник материала: Tut.by

Евразийский банк развития и белорусское ООО «А-Лизинг» подписали кредитное соглашение для приобретения автомобилей российской сборки и производства и их последующей передачи юридическим и физическим лицам по договорам лизинга, сообщается в пресс-релизе банка.

Сумма кредитной линии — 9 млн долларов.

Реализация проекта предполагает приобретение автомобилей российской сборки и производства у официальных дилеров на территории Беларуси с последующей передачей в лизинг юридическим и физическим лицам по договорам лизинга на территории Беларуси.

В банке ожидают, что проект окажет благоприятное влияние на развитие машиностроения государств — участников Банка через развитие лизинговой деятельности.

ООО «А-Лизинг» — лизинговая компания, образованная в 2016 году и входящая в консорциум «Альфа-Групп», специализируется на лизинге легкового и легкого коммерческого транспорта на рынке Беларуси. Входит в тройку лидеров рынка по данным Ассоциации лизингодателей Беларуси.