В Могилеве завод протестует против увольнения директора. Рабочие отправили письмо и президенту

Источник материала: Tut.by

На желатиновом заводе в Могилеве волнения — работники протестуют против увольнения директора предприятия и недоумевают, зачем им вообще кто-то другой. Аргументируют: контракт у нынешнего руководителя еще на 2 года, а человек, которого хотят поставить вместо него, вообще не имеет отношения к производству.



Могилевский «Можелит» — один из крупнейших и наиболее известных производителей желатина на территории СНГ и единственный в Евразийском экономическом союзе. Сейчас предприятие специализируется на производстве различных видов желатина, функционального говяжьего белка «БЕЛПРО», кормового преципитата и животного технического жира. На предприятии работают 374 человека, и все они оставили подписи в поддержку своего руководителя.

А началось все с того, что 13 января на предприятие пришло постановление коллегии могилевского объединения «Мясомолпром» о том, что нынешнего директора Викентия Ермаленка освобождают от должности директора, а на его место назначают бывшего руководителя Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Геннадия Черного.

И коллектив завода возмутился.

Работники моментально собрали подписи и написали письмо, которое направили в различные инстанции, начиная от Администрации президента и Министерства сельского хозяйства — и заканчивая администрациями области, города, района, а также в «Мясомолпром».

В письме работники отметили, что Викентий Ермаленок руководит предприятием вот уже 30 лет. И руководитель он образцовый: показатели у завода высокие, экспорт продукции успешен, с зарплатами все в порядке, потому работники уверены в завтрашнем дне.

В обращении коллектив перечисляет все награды не только директора, но и завода, которые удалось получить только благодаря профессионализму Викентия Брониславовича, уверены сотрудники.

Отдельно отмечают, что в 2018 году «Можелит» включили в реестр «100 лучших предприятия ТС ЕАЭС» (и сертификат есть). А сейчас Ермаленок руководит реконструкцией предприятия — на нее затратят более 4 млн рублей.

— Решение о смене руководителя без обоснований имеет очень сильный резонанс в коллективе общества. Вышеуказанные действия МГО «Мясомолпром» влекут за собой дестабилизацию, напряженность и неуверенность коллектива в завтрашнем дне. Живя в правовом обществе Республики Беларусь, наша гражданская позиция не допускает и не позволяет оставаться равнодушными к некорректным действиям в отношении

директора общества. С Ермаленком заключен и действует контракт сроком по

19.09.2021. Причины и обстоятельства, требующие его безотлагательного

увольнения, отсутствуют, — говорится в коллективном обращении.

Подписавшиеся просят объяснить коллективу предприятия, большинство из которых являются акционерами «Можелита», несколько важных моментов. Какие цели преследует руководство города, снимая Ермаленка с должности? Что планирует улучшить в жизни коллектива «назначенец, который ни разу не был на „Можелите“ и как он планирует увеличить выпуск продукции, о которой он абсолютно ничего не знает?». Заводчан интересует также, каких результатов Геннадий Черный достиг на прежних

местах работы, особенно на промышленных предприятиях.

«Администрацией Ленинского района Могилева сформирован кадровый резерв на должность руководителя общества, в котором Черный Г. Л. не значится. Высказывая поддержку своему руководителю, коллектив предприятия ходатайствует о продолжении его дальнейшей трудовой деятельности до окончания срока действия заключенного с ним контракта», — говорится в письме.

Чиновников работники «Можелита» позвали сегодня, 15 января, на собрание по озвученным вопросам. По информации TUT.BY, на него собираются прийти руководитель могилевского «Мясомолпрома», представители облисполкома.

TUT.BY будет следить за развитием событий.

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