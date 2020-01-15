«Гомельтранснефть Дружба»: Доставка нефти реверсом из Польши технически возможна, но есть одно «но»

Источник материала: Tut.by

Доставка в Беларусь нефти из польского Гданьска по нефтепроводу «Дружба» технически возможна, но есть нюанс. Об этом заявил TUT.BY первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Он также напомнил про «грязную» нефть, которая попала в апреле в Беларусь и была вытеснена реверсом обратно из Польши по тем же «трубам», что помогло избежать ряда проблем.

— Другое дело, что у Польши сегодня нет технической возможности качать нефть к себе и от себя одновременно, но она может делать это с остановками. Допустим, неделю качаем на Мозырь, а три недели из Мозыря. То есть это вполне технически реализуемая задача, если Польша пойдет навстречу. Мы это обсуждаем. Страна должна иметь стабильные варианты альтернативных поставок из всех возможных направлений, — отметил Вериго.

Напомним, вчера РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу польского оператора «Дружбы» сообщило, что инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Беларусь, сохранив поставки на свои НПЗ.

— Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры в области транспортировки нефти на НПЗ, — утверждают в пресс-службе.

24 декабря Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил, что Минск, если не договорится с Москвой по поставкам нефти, будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс саудовской или американской нефти через Гданьск.