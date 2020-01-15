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«Гомельтранснефть Дружба»: Доставка нефти реверсом из Польши технически возможна, но есть одно «но»
15.01.2020 15:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Доставка в Беларусь нефти из польского Гданьска по нефтепроводу «Дружба» технически возможна, но есть нюанс. Об этом заявил TUT.BY первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.
Он также напомнил про «грязную» нефть, которая попала в апреле в Беларусь и была вытеснена реверсом обратно из Польши по тем же «трубам», что помогло избежать ряда проблем.
— Другое дело, что у Польши сегодня нет технической возможности качать нефть к себе и от себя одновременно, но она может делать это с остановками. Допустим, неделю качаем на Мозырь, а три недели из Мозыря. То есть это вполне технически реализуемая задача, если Польша пойдет навстречу. Мы это обсуждаем. Страна должна иметь стабильные варианты альтернативных поставок из всех возможных направлений, — отметил Вериго.
Напомним, вчера
— Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры в области транспортировки нефти на НПЗ, — утверждают в пресс-службе.
24 декабря Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил, что Минск, если не договорится с Москвой по поставкам нефти, будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс саудовской или американской нефти через Гданьск.
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Доставка нефти из Гданьска и Украины технически возможна, но есть нюанс, - сообщил TUT.BY первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Транснефть...
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