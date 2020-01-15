«Белтелеком» поднимает тарифы на ряд услуг

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В компании отметили, что всегда придерживались политики сдерживания роста стоимости услуг электросвязи за счет снижения издержек. Решение пересмотреть тарифы принято в рамках запланированного на этот год индекса роста потребительских цен, чтобы поддержать показатель окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019 года.

Изменение стоимости не коснется регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к сети Интернет для операторов электросвязи, услуг хостинга, видеоконтроля и других.