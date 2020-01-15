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«Белтелеком» поднимает тарифы на ряд услуг

15.01.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

В компании отметили, что всегда придерживались политики сдерживания роста стоимости услуг электросвязи за счет снижения издержек. Решение пересмотреть тарифы принято в рамках запланированного на этот год индекса роста потребительских цен, чтобы поддержать показатель окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019 года.

Изменение стоимости не коснется регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к сети Интернет для операторов электросвязи, услуг хостинга, видеоконтроля и других.

https://minsknews.by

 
 
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С 25 января планируется повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи в среднем на 5% относительно действующего уровня.
 
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