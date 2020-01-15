ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Великобритания вводит санкции в отношении Беларуси

15.01.2020 19:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Великобритания в связи с выходом из Евросоюза вводит свои санкции в отношении Беларуси, сообщается на сайте правительства страны.


Фото: Reuters

В правительстве отмечают, что Великобритания вводит свои санкции в отношении Беларуси, так как страна выходит из ЕС, который неоднократно вводил ограничительные меры против Беларуси.

В сообщении правительства сказано, что санкции призваны побудить власти Беларуси:

  • уважать демократические принципы и институты, а также разделение властей и верховенство закона в Беларуси;
  • воздерживаться от действий, которые подавляют гражданское общество в Беларуси;
  • надлежащим образом расследовать и возбудить уголовное дело в отношении лиц, ответственных за исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского;
  • соблюдать международное право в отношении прав человека и уважать права человека.

(Будет дополнено)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В правительстве отмечают, что Великобритания вводит свои санкции в отношении Беларуси, так как страна выходит из ЕС, который неоднократно вводил ограничительные...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Не может быть обеда без курятины, рыбы и первого». Больница судится с Дмитриевым из-за фото обеда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика