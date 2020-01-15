Великобритания вводит санкции в отношении Беларуси

Источник материала: Tut.by

Великобритания в связи с выходом из Евросоюза вводит свои санкции в отношении Беларуси, сообщается на сайте правительства страны.



Фото: Reuters

В правительстве отмечают, что Великобритания вводит свои санкции в отношении Беларуси, так как страна выходит из ЕС, который неоднократно вводил ограничительные меры против Беларуси.

В сообщении правительства сказано, что санкции призваны побудить власти Беларуси:

уважать демократические принципы и институты, а также разделение властей и верховенство закона в Беларуси;

воздерживаться от действий, которые подавляют гражданское общество в Беларуси;

надлежащим образом расследовать и возбудить уголовное дело в отношении лиц, ответственных за исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского;

соблюдать международное право в отношении прав человека и уважать права человека.

(Будет дополнено)