|
Великобритания вводит санкции в отношении Беларуси
15.01.2020 19:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Великобритания в связи с выходом из Евросоюза вводит свои санкции в отношении Беларуси,
В правительстве отмечают, что Великобритания вводит свои санкции в отношении Беларуси, так как страна выходит из ЕС, который неоднократно вводил ограничительные меры против Беларуси.
В сообщении правительства сказано, что санкции призваны побудить власти Беларуси:
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В правительстве отмечают, что Великобритания вводит свои санкции в отношении Беларуси, так как страна выходит из ЕС, который неоднократно вводил ограничительные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)