«Не может быть обеда без курятины, рыбы и первого». Больница судится с Дмитриевым из-за фото обеда

Источник материала: Tut.by

Обед в Дзержинской районной больнице состоит из трех блюд: супа, гарнира с мясом или рыбой, салата и компота. Макароны с батоном пациенту могут дать, но не на обед, а на завтрак, и батон обязательно будет с маслом. Такие подробности питания районной больницы выяснялись во время предварительного судебного заседания, в котором Дзержинская районная больница требовала от лидера «Говори правду» Андрея Дмитриева опровержения его выступления на СТВ во время парламентских выборов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, Дзержинская районная больница подала в суд на одного из лидеров «Говори правду» Андрея Дмитриева и ЗАО «Столичное телевидение» за то, что он во время теледебатов в ноябре показал в кадре фотографии обедов в Дзержинской районной больнице и РНПЦ «Мать и дитя» и возмутился тем, как кормят людей в регионе. Фотографии Дмитриеву предоставила жительница Дзержинска Марина. В больнице посчитали, что фото обеда, показанное политиком, портит репутацию больницы.



На фото слева обед в РНПЦ «Мать и дитя», справа — обед в Дзержинской районной больнице. Фото: Андрей Дмитриев

Со стороны истца в суд пришли главврач больницы Владимир Губаш, замглавврача Александра Вариводская, юристы Валерия Лалина и Елена Вакула, а также диетолог больницы Нелли Аракелян. Из ЗАО «Столичное телевидение» в суд никто не явился.

Первым ходатайством представители больницы попросили слушать дело в закрытом режиме, но судья Татьяна Федчук ходатайство отклонила.

Представители больницы выступили с пояснениями. Они заявили, что фотографии, которые Дмитриев показал по телевидению и выложил в интернет, имеют «предосудительный характер», на фотографии, где изображены макароны и батон — не обед, поскольку обед в больнице всегда состоит из трех блюд.

— Из этих снимком следует, что питание в нашей больнице организовано на низком уровне, что не соответствует действительности и порочит деловую репутацию нашего учреждения. Питание пациентов в нашем учреждении — один из важнейших элементов комплексного лечения. На фотографии изображен вовсе не обед. В доказательство мы предоставили суду базу меню с октября 2019 года, поскольку выступление ответчика было именно в этот период. Из него очевидно, что обед всегда состоит из первого, второго, где есть мясо или рыба, салата и компота. Наши специалисты всегда стараются не повторять блюда. Считаем, что сведения ответчика формируют негативное отношение к нашей больнице и порочат репутацию, — заявили истцы.

Больница также потребовала признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию три фразы Дмитриева, которые он произнес в эфире, сравнивая фотографии двух обедов: «Это колоссальная разница», «Разве такое справедливо?» «Разве люди нашего Дзержинского района заслуживают это? Может быть, люди, которые живут в Дзержинске, малых городах, какие-то другие и платят другие налоги?» и опубликовать опровержение.

Адвокат политика Мария Колесова-Гудилина попросила истцов предоставить подтверждение того, что кто-то отказался лечиться в Дзержинской больнице из-за фотографии обеда или высказал негативное отношение к учреждению.

Главврач больницы заявил, что может привести в суд людей, которые «возмущены публикацией» и может принести письменные заявления тех, кто не сможет прийти сам. Владимир Губаш также пообещал предоставить в суд данные, сколько денег было выделено больнице на питание пациентов в 2019 году, сколько тратят на одного пациента и какое мясо покупают.

— Не может быть обеда без курятины, мяса, рыбы и первого, — эмоционально заявил главврач больницы. — Контроль питания находится на постоянном мониторинге районного Центра гигиены и эпидемиологии. Ежемесячно проводятся расчет калорийности питания, у нас есть все документы. Также в прошлом году неоднократно нас проверяли вышестоящие органы. Пищеблок у нас соответствуют нормам.

Диетолог больницы Нелли Аракелян рассказала, что в больнице составляется «перспективное меню», которое утверждается два раза в год районным Центром гигиены.

— На питание одного человека в день расходуется 3 рубля 70 копеек. Вы нас оскорбили, лично меня, мою службу, — заявила диетолог больницы.

— То есть вы полностью исключаете, что прием пищи в виде макарон с батоном мог быть (Как указано на фото Дмитриева, — Прим.TUT.BY)? — уточнила адвокат Колесова-Гудилина.

— Он мог быть на завтрак. Вы путаете обед и завтрак. Макароны, батон, масло и сыр могли быть на завтрак, — пояснила Нелли Аракелян.

— То есть вы не исключаете, что человек, который дал мне фото, убрал сыр и масло и сфотографировал? Мог человек получить батон и макароны без масла и сыра? — уточнил Дмитриев.

— Нет. Без сыра да, но батон с маслом — ежедневно. Чисто батона быть не могло.

— Вы почему-то делаете акцент на том, что в больнице кормили макаронами. Я еще раз подчеркну: да, макаронами кормили. Но принципиально важно, что вы сравнили обед с завтраком, — еще раз подчеркнул главврач больницы Владимир Губаш.

«Этот иск — попытка ввести цензуру против государственных учреждений»

Юристы больницы во время заседания не раз повторили, что акцент в исковом заявлении был на слове «обед». И на фразах, которые Дмитриев произнес в эфире СТВ.

— Мы сегодня говорим не о макаронах и батоне. Мы говорим о том, что человек в СМИ вынес какие-то сведения, которые не соответствуют действительности. Вы уверены, что это обед, который был выдан в Дзержинской больнице? Мы говорим не батоне, а о порочащих сведениях, — заявила юрист больницы Елена Вакула.

После выступления Дмитриева по телевидению в дзержинской районной газете «Узвышша» вышел фоторепортаж о питании в Дзержинской больнице. Главврач больницы пояснил, что больница периодически приглашает журналистов, чтобы рассказать о работе больницы. Специально к приходу журналистов, по словам Губаша, не готовились, «они просто посмотрели, как есть».

В репортаже рассказывается, что «на обед был борщ, тушеная капуста с мясом и чай. В детском отделении на второе к капусте вместо мяса шла котлета — у малышей свои нормы по питанию».

Сторона ответчика заявила, что не согласна с иском и попросила отказать в иске. Адвокат Колесова-Гудилина считает, что сведения, которые распространены Дмитриевым, не порочат деловую репутацию больницы и соответствуют действительности. Адвокат заявила ходатайство о вызове в суде Марины, которая лежала в Дзержинской районной больнице в апреле 2019 года, а в мае в РНПЦ в Минске, сделала фотографии разных обедов и потом передала их Андрею Дмитриеву.

— Показывая обе фотографии я был абсолютно уверен, что они подлинные и я искренне считаю, что это несправедливо. Мы узнали, что на обед тратится 3 рубля 70 копеек и я не понимаю, почему в одном месте могут закупить еду, которую не стыдно показать, а в другом нет. Более того, я считаю, что этот иск — попытка ввести цензуру против государственных учреждений. Но именно Марине в одном месте дали такую еду, а в другом — другую, и мы сегодня стоим на страже таких Марин. Поэтому я считаю, что в этой ситуации есть политический аспект, — заявил Андрей Дмитриев. — В своем выступлении я не говорю ничего плохого, не имел задачи умолить ее достоинство, я говорил о том, чтобы к людям относились справедливо. Я предлагал выделить больше финансов Дзержинской больнице, поскольку по фото еды очевидно, что их не хватает.

Суд решил привлечь в качестве соответчика редакцию газеты «Узвышша» и вызвать в суд в качестве свидетеля жительницу Дзержинска Марину, которая предоставила Дмитриеву фотографии обедов Дзержинской больнице и медсестры-диетолога из РНПЦ «Мать и дитя».

Следующее заседание суда состоится 29 января в 14.10