Почем шале в элитном поселке? Как «Трайпл» судится с бывшим топ-менеджером за дом

Источник материала: Tut.by

Суды и скандалы вокруг компании «Трайпл», еще недавно крупнейшего частного холдинга страны, не прекращаются. Сейчас в суде Логойского района рассматривается иск «Трайпла» к бывшему топ-менеджеру компании Николаю Чукисову и его бывшей жене Инне Чукисовой. Компания, основным владельцем которой является Юрий Чиж, пытается доказать факт ничтожности сделки по продаже дома в Логожеске между Чукисовым и его бывшей женой. Процесс ведет судья Эмилия Стреж. В суде всплыли весьма любопытные детали о том, как «Трайпл» продавал там элитные шале.



Юрий Чиж, Николай Чукисов и Владимир Япринцев. Фото со страницы Николая Чукисова в Facebook

«Заблаговременно развелись»

Представитель «Трайпла» Роман Юльский заявил в суде, что в 2013 году Николай Чукисов приобрел у «Трайпла» дом в Логожеске. Цена шале без отделки по договору составляла 280 тысяч долларов, рассчитаться покупатель должен был до 30 августа 2016 года. Представитель заявил, что более трех лет ответчик уклоняется от уплаты долга за дом, достигшего в эквиваленте 135,3 тысячи долларов.

— В 2015 году Николай Чукисов подписал с бывшей супругой Инной договор купли-продажи дома — до этого они заблаговременно развелись. При этом Чукисовы живут одной семьей и ведут общее хозяйство, что подтверждают свидетели — соседи Чукисовых, а на имущество нельзя обратить взыскание за долги Чукисова перед «Трайплом».

Бывшие супруги иск не признали. В суде выяснилось, что развелись супруги более чем заблаговременно — в 2003 году, за 12 лет до сделки по продаже дома. При этом отмечают, что отношения между ними с тех пор складывались по-разному, у пары двое детей, один из них — несовершеннолетний, ему пять лет.

Интересно, что представители «Трайпла» уверяют, о сделке по купле-продаже дома узнали только в 2019 году от судебных исполнителей. Якобы не знали в компании и о расторжении брака ответчиков.

— А как узнали про развод? — уточнила представитель Инны Чукисовой

— Соседи сообщили.

— Те же, которые вам подтверждали, что они живут дружной семьей?

Ответчики уверенны, что «Трайпл» никак не мог быть не в курсе сделки, тем более, что дом был в залоге у компании. В суде представлено письмо заместителя гендиректора «Трайпла» Владимира Ботвинко от сентября 2015 года — разрешение на отчуждение дома любому лицу и на любых условиях.

Почем шале от «Трайпла»

Николай Чукисов в суде подчеркнул, что сделка по продаже дома была возмездной — дом продан за 1 млрд неденоминированных рублей, что на момент сделки составляло 105 тысяч долларов. А вот цену дома в своем договоре с «Трайплом» ответчик считает сильно завышенной.

— Всего в поселке Логожеск застройщик построил 8 типовых коттеджей типа «шале» и пытался продать их без внутренней отделки за 400−420 тысяч долларов. В итоге один дом по улице Озёрной «Трайпл» подарил Филарету, второй — серебряному чемпиону олимпийских игр в Сеуле Даулету Турлыханову. Три дома проданы по цене от 160 до 180 тысяч долларов. И только один из домов по Озёрной, с отделкой и полностью укомплектованный мебелью, «Трайпл» продал за сумму, равную той, за которую он продавал дом без отделки мне. Так что можно с уверенностью говорить, что реальная рыночная стоимость коттеджа типа «Шале» без отделки составляла менее 200 тысяч долларов и то, что я продал свой дом матери моего ребенка за миллиард рублей, вполне адекватно.

Чукисов подчеркнул, что свое присутствие в поселке никогда не скрывал, а на посещение собственного несовершеннолетнего сына у него было не только право, но и гражданская обязанность.

— Мое участие в жизни поселка обусловлено исключительным правом по доверенности от владелицы дома представлять и защищать интересы ее и нашего маленького сына. А так как руководство правления товарищества, мягко говоря, непрофессиональное и, более того, никчемное. Именно поэтому я, действуя по доверенности, а не председатель товарищества, у которого это прямая обязанность, вызывал милицию после нарушения Чижом правил содержания огромных собак. Именно поэтому я отстаиваю право собственников на обещанные застройщиком преференции.

Ответчик рассказал, какие позиции занимал в компании «Трайпл» — был управляющим одной из компаний группы «Трайпл» в 2008−2015 годах, руководителем ассоциации профсоюзов «Трайпл» в 2009−2104 годах, руководителем компании «Элит Эстейт» (входит в группу компаний «Трайпл»)-застройщика гостиничного комплекса «Кемпински» в 2010 году.

— Также как друг совладельца «Трайпла» Владимира Япринцева, бывший близкий человек Юрия Чижа, могу с полной ответственностью заявить, что руководство и собственники ООО «Трайпл» всегда контролировали движение своего капитала как внутри страны, так и за ее пределами! Так что когда гендиректор «Трайпла» снимал залог, он понимал и оценивал даже минимальные коммерческие риски сделки. Чиж понимал, что я фактически обеспечил ему выплату остатка долга за дом, эти деньги уже у него! И только поэтому он снял залог! Но как только риски у «Трайпла» появились, (исключительно потому что Чиж внезапно передумал) компания воспользовалась своим правом требовать долг с меня в полном объеме и даже с процентами, — подчеркнул Чукисов.

Ответчик признал, что имеется исполнительное производство по долгу, и заверил, что в меру возможности он долг гасит, выплатив за два года около 40 тысяч долларов.

— Более того, по решению суда в рамках обеспечения исполнения обязательств я ограничен в своих правах, у меня арестована квартира в Черикове, гараж в Черикове, счета в банке. И все это сделано «Трайплом». У собственника «Трайпла» более значительный долг передо мной! Чиж мне должен 140 тысяч долларов. (Речь о проигранном Юрием Чижом суде с Владимиром Япринцевым о неосновательном обогащении. Япринцев уступил Чукисову право требования отсуженных денег) И я по-прежнему, несмотря на этот долг, продолжаю исполнять свои обязательства и возвращаю долг «Трайплу».

Попытку обратить имущество бывшей жены в счет выплаты его долга «Трайплу» Николай Чукисов назвал «надуманной и необоснованной».



Коттеджи в Логожеске. Фото: silvanvip.by

«Так любое сохранение человеческих отношений между бывшими супругами — ненормально»

Адвокат Инны Чукисовой представила свои возражения на исковое заявление ООО «Трайпл», заявив, что считает требования истца незаконными и необоснованными, не подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Представитель Чукисовой обратила внимание на то, что требования об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности могут быть предъявлены любым заинтересованным лицом. А «Трайпл» не доказал свою заинтересованность, следовательно, не вправе предъявлять такого рода иск.

Не вызывает сомнение представителя и то, что «Трайпл» знал о совершении сделки купли-продажи. Об этом говорит и письмо Ботвинко, и то, что компания не чинила никаких препятствий в совершении сделки. Более того, 29 декабря 2016 года «Трайпл» подписал допсоглашение, согласно которому дом уже не находится в залоге у продавца до полной оплаты.

— Очевидно, что факты, на которые ссылается «Трайпл», как якобы нарушающие его права, происходили с его ведома и согласия, что в дальнейшем лишает его права говорить о том, что он является заинтересованным лицом, — подчеркнула представитель Чукисовой.

Она отметила, что все указанные факты подтверждают факт владения, пользования и распоряжению жилым домом именно Инной Чукисовой и опровергают доводы истца о «фактическом» осуществлении прав собственника Николаем Чукисовым.

— У ответчиков общие дети, и пребывание или проживание Чукисова в доме никоим образом не ограничено никакой нормой законодательства. При этом наличие либо отсутствие договора найма жилого помещения в данном случае не делает Чукисова собственником помещения. А помощь по хозяйству не свидетельствуют об осуществлении прав собственника ответчиком. По логике истца, любое сохранение человеческих отношений между бывшими супругами должно трактоваться как ненормальное явление, либо, любой обслуживающий персонал может считаться фактическим собственником как «осуществляющий права собственника», — заявила представитель Инны Чукисовой, отметив, что нынешний иск «Трайпла» является «злоупотреблением правом на защиту своих гражданских прав».