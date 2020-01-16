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Расследование исчезновений Гончара и Красовского возобновили. СК проверит рассказ экс-собровца Гаравского

16.01.2020 09:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет возобновил предварительное расследование по факту исчезновений 16 сентября 1999 года экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и поддерживавшего оппозицию бизнесмена Анатолия Красовского. Об этом в среду, 15 января, сообщила DW Ирина Красовская.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

22 декабря прошлого года она направила электронное ходатайство в СК с требованием возобновить приостановленное следствие в связи с заявлениями Юрия Гаравского. В ходатайстве было указано, что в СМИ появились показания свидетеля, утверждающего, что он присутствовал при казни исчезнувших белорусских политиков.

Позже СК ответил жене Красовского: расследование возобновлено, следователи проверят сведения, изложенные Юрием Гаравским в интервью журналистам телерадиокомпании Deutsche Welle, а также дадут правовую оценку изложенной информации.

Ответ СК датирован 18 декабря.

Предварительное следствие по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского было приостановлено в ноябре 2018 года, Дмитрия Завадского — в марте 2006 года.

Следствие по Захаренко возобновили, по Завадскому — нет

25 декабря прошлого года также стало известно, что Следственный комитет возобновил уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко. Об этом рассказал руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», представитель семьи Захаренко Олег Волчек. Правозащитник получил уведомление из Следственного комитета, подписанное начальником отдела, полковником юстиции Юрием Варавко. По его словам, приостановленное предварительное расследование по делу Захаренко восстановлено 18 декабря.

6 января этого года Светлана Завадская, жена исчезнувшего в 2000 году оператора ОРТ Дмитрия Завадского, получила ответ от Следственного комитета на свое хожатайство об возобновлении уголовного дела. В СК заявили об отсутствии оснований для возобновления приостановленного предварительного расследования.

Что рассказал Гаравский

Юрий Гаравский в интервью, размещенном 16 декабря на сайте Deutsche Welle, утверждает, что, будучи бойцом СОБРа, принимал участие в похищении и убийстве оппозиционных белорусских политиков в конце 1990-х годов. В частности, по его словам, в похищении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко 7 мая 1999 года кроме него и на тот момент командира СОБРа Дмитрия Павличенко принимали участие еще семь человек.

Также экс-собровец утверждает, что принимал участие в похищении экс-главы ЦИК Виктора Гончара и его друга, предпринимателя Анатолия Красовского 16 сентября 1999 года. По словам Гаравского, джип возвращавшихся из бани Гончара и Красовского был заблокирован двумя машинами с бойцами СОБРа, часть из которых похищала Захаренко (всего участвовало восемь человек). Гончара и Красовского вытащили из автомобиля, рассадили по машинам похитителей и отвезли в окрестности Бегомля, где находилась законсервированная военная база, на которой располагался СОБР. Павличенко якобы застрелил Гончара и Красовского, тела убитых были закопаны. Гаравский отметил, что у Гончара на стопе не было двух пальцев.

Реакция Лукашенко

24 декабря во время интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову Александр Лукашенко заявил, что дал команду разобраться с озвученной информацией по «делу об исчезнувших политиках».

— Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила этот кусок вброса (не знаю, правда, кто это вбросил, разберемся): немедленно запросите в Следственном комитете информацию, уголовное дело же существует. Пусть он приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его тут убьет? Пусть он приедет с БНД, с ФСБ, в сопровождении, Венедиктов пусть там будет, известный человек, давайте сюда, дайте показания. Тишина. Зачем это надо, Алексей? А я вам отвечу. Завтра президентские выборы. Я Следственному комитету, председателю (Ивану Носкевичу. — Прим. ред.) немедленно, говорю, запросите, если не ответят, мы его объявим в розыск.

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Юрий Гаравский в интервью, размещенном 16 декабря на сайте Deutsche Welle, утверждает, что, будучи бойцом СОБРа, принимал участие в похищении и убийстве оппозиционных...
 
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