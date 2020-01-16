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Расследование исчезновений Гончара и Красовского возобновили. СК проверит рассказ экс-собровца Гаравского
16.01.2020 09:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет возобновил предварительное расследование по факту исчезновений 16 сентября 1999 года экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и поддерживавшего оппозицию бизнесмена Анатолия Красовского. Об этом в среду, 15 января, сообщила
22 декабря прошлого года она направила электронное ходатайство в СК с требованием возобновить приостановленное следствие в связи с заявлениями Юрия Гаравского. В ходатайстве было указано, что в СМИ появились показания свидетеля, утверждающего, что он присутствовал при казни исчезнувших белорусских политиков.
Позже СК ответил жене Красовского: расследование возобновлено, следователи проверят сведения, изложенные Юрием Гаравским в интервью журналистам телерадиокомпании Deutsche Welle, а также дадут правовую оценку изложенной информации.
Ответ СК датирован 18 декабря.
Предварительное следствие по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского было приостановлено в ноябре 2018 года, Дмитрия Завадского — в марте 2006 года.
Следствие по Захаренко возобновили, по Завадскому — нет
25 декабря прошлого года также стало известно, что Следственный комитет
6 января этого года Светлана Завадская, жена исчезнувшего в 2000 году оператора ОРТ Дмитрия Завадского,
Что рассказал Гаравский
Юрий Гаравский
Также экс-собровец утверждает, что принимал участие в похищении экс-главы ЦИК Виктора Гончара и его друга, предпринимателя Анатолия Красовского 16 сентября 1999 года. По словам Гаравского, джип возвращавшихся из бани Гончара и Красовского был заблокирован двумя машинами с бойцами СОБРа, часть из которых похищала Захаренко (всего участвовало восемь человек). Гончара и Красовского вытащили из автомобиля, рассадили по машинам похитителей и отвезли в окрестности Бегомля, где находилась законсервированная военная база, на которой располагался СОБР. Павличенко якобы застрелил Гончара и Красовского, тела убитых были закопаны. Гаравский отметил, что у Гончара на стопе не было двух пальцев.
Реакция Лукашенко
24 декабря во время интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову Александр Лукашенко
— Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила этот кусок вброса (не знаю, правда, кто это вбросил, разберемся): немедленно запросите в Следственном комитете информацию, уголовное дело же существует. Пусть он приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его тут убьет? Пусть он приедет с БНД, с ФСБ, в сопровождении, Венедиктов пусть там будет, известный человек, давайте сюда, дайте показания. Тишина. Зачем это надо, Алексей? А я вам отвечу. Завтра президентские выборы. Я Следственному комитету, председателю (Ивану Носкевичу. — Прим. ред.) немедленно, говорю, запросите, если не ответят, мы его объявим в розыск.
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Расследование исчезновений Гончара и Красовского возобновили. СК проверит рассказ экс-собровца Гаравского
Юрий Гаравский в интервью, размещенном 16 декабря на сайте Deutsche Welle, утверждает, что, будучи бойцом СОБРа, принимал участие в похищении и убийстве оппозиционных...
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