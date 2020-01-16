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Бизнес бывшего руководства Кыргызстана в Беларуси получает дополнительные преференции
16.01.2020 08:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) получила преференции при проведении госзакупок. Постановление правительства было
В соответствии с постановлением Совмина № 889, на закупки аминокислот БНБК не будет распространяться действие положения о закупках за счет собственных средств, которое требует проведения различных процедур закупки.
В перечень исключений добавлены закупки БНБК для собственных нужд аминокислот и иных компонентов для производства кормов для животных «при условии покупки их у производителей или официальных торговых представителей, за исключением случаев, когда такие закупки экономически нецелесообразны или невозможны».
В свою очередь сельхозорганизации также смогут закупать у БНБК аминокислоты и иные компоненты для производства кормов при условии, что они будут стоить меньше, чем справочные максимальные цены, которые предоставляет рабочая группа, созданная в соответствии с распоряжением премьер-министра Беларуси от 19 июня 2009 г. № 63р.
В подгруппу для мониторинга реализации муки, крупы, аминокислот, шрота подсолнечного, шрота соевого вошла замдиректора БНБК Надежда Котковец, бывший заместитель управляющего делами президента Беларуси и первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия.
Правила закупок распространяются на госсектор и все компании, госдоля в которых превышает 25%. Государству в БНБК как раз и принадлежит блокирующий пакет акций. Китайской СITIC International Investments в качестве генподрядчика (20%), COFCO Corporation в качестве генпроектировщика (9%), а также ряду эмиратских и шотландских компаний. Ключевым собственником шотландских оффшоров
Стоит сказать, что ранее БНБК пытался пролоббировать для себя другую преференцию. По информации
Урицкий также обратил внимание на цену на аминокислоты. Ее снижение в течение 2019 года для белорусских потребителей он называет заслугой начавшей торговать китайским лизином БНБК. Впрочем, по данным специализированного ресурса Feedinfo, снижение цены — это мировая тенденция. Спотовые цены на лизин в Европе с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года упали с 1,23 евро до 1 евро за килограмм (на 20%). И связано это не с появлением БНБК, а с мировым перепроизводством продукта, а потом и последствиями АЧС в Китае и других странах Азии.
В настоящее время Белорусская национальная биотехнологическая корпорация
В течение 2020 года БНБК планирует запустить в эксплуатацию комбикормовый комплекс, а 2021 году открыть первое в стране производство аминокислот. При этом заявленные мощности на порядок превышают потребности внутреннего рынка.
Летом прошлого года в Администрации президента
— Его задача — производство и экспорт конкурентоспособной на мировом рынке продукции агропромышленного комплекса, что в результате позволит минимизировать импорт и максимально сократить количество посредников внутри страны. Кстати, специалисты меня информируют, что вроде бы этот процесс пошел, — сказал он.
Отдельно глава государства остановился на теме реализации готовой продукции.
— Это важнейший вопрос. Все мы найдем — и сырье, и объект построим, все сделаем. Но главный вопрос — это реализация готовой продукции как внутри страны (потому что у нас есть потребление и потребность в этой продукции), так и за ее пределами. Цена вопроса — эффективность нашего сельскохозяйственного производства, и прежде всего — животноводства, — подчеркнул он.
Однако, как видим, БНБК, еще не создав производство, для конкуренции в Беларуси пришлось задействовать административный ресурс.
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Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) получила преференции при проведении госзакупок. Постановление правительства было принято в конце...
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