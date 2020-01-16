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Бизнес бывшего руководства Кыргызстана в Беларуси получает дополнительные преференции

16.01.2020 08:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) получила преференции при проведении госзакупок. Постановление правительства было принято в конце 2019 года. По словам участников рынка, БНБК, которая еще только строит большой завод под Руденском, уже получила господдержку на внутреннем рынке и возможность продажи китайской продукции.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В соответствии с постановлением Совмина № 889, на закупки аминокислот БНБК не будет распространяться действие положения о закупках за счет собственных средств, которое требует проведения различных процедур закупки.

В перечень исключений добавлены закупки БНБК для собственных нужд аминокислот и иных компонентов для производства кормов для животных «при условии покупки их у производителей или официальных торговых представителей, за исключением случаев, когда такие закупки экономически нецелесообразны или невозможны».

В свою очередь сельхозорганизации также смогут закупать у БНБК аминокислоты и иные компоненты для производства кормов при условии, что они будут стоить меньше, чем справочные максимальные цены, которые предоставляет рабочая группа, созданная в соответствии с распоряжением премьер-министра Беларуси от 19 июня 2009 г. № 63р.

В подгруппу для мониторинга реализации муки, крупы, аминокислот, шрота подсолнечного, шрота соевого вошла замдиректора БНБК Надежда Котковец, бывший заместитель управляющего делами президента Беларуси и первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Правила закупок распространяются на госсектор и все компании, госдоля в которых превышает 25%. Государству в БНБК как раз и принадлежит блокирующий пакет акций. Китайской СITIC International Investments в качестве генподрядчика (20%), COFCO Corporation в качестве генпроектировщика (9%), а также ряду эмиратских и шотландских компаний. Ключевым собственником шотландских оффшоров числится племянник получившего политическое убежище в Беларуси экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Асылбек Салиев. В директоре БНБК Данииле Урицком в Кыргызстане опознали бывшего премьер-министра Данияра Усенова.

Стоит сказать, что ранее БНБК пытался пролоббировать для себя другую преференцию. По информации «Ежедневника», по рынку гулял проект письма Даниила Урицкого на имя помощника президента Александра Косинца, в котором высокопоставленный чиновник информируется «о фактах недобросовестной конкуренции при проведении закупок аминокислот». В рамках послания компания просит у властей Беларуси 10%-ю преференциальную поправку на торгах. С поддержкой сверху БНБК рассчитывал сбыть отечественным предприятиям импортированный китайский лизин, реэкспорт которого в Россию с июля 2019 года года закрыт по решению Россельхознадзора.

Урицкий также обратил внимание на цену на аминокислоты. Ее снижение в течение 2019 года для белорусских потребителей он называет заслугой начавшей торговать китайским лизином БНБК. Впрочем, по данным специализированного ресурса Feedinfo, снижение цены — это мировая тенденция. Спотовые цены на лизин в Европе с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года упали с 1,23 евро до 1 евро за килограмм (на 20%). И связано это не с появлением БНБК, а с мировым перепроизводством продукта, а потом и последствиями АЧС в Китае и других странах Азии.

В настоящее время Белорусская национальная биотехнологическая корпорация строит на площади в 160 га в Пуховичском районе под Руденском крупный комплекс по производству аминокислот, комбикормов и премиксов. Общая стоимость проекта составляет 733 млн долларов. Под его реализацию Эксимбанк Китая выделил льготный кредит на 628 млн долларов. Для обеспечения комплекса БНБК сырьем ежегодно понадобиться 250 тыс. тонн пшеницы — 10−15% собираемого в стране в год урожая.


В течение 2020 года БНБК планирует запустить в эксплуатацию комбикормовый комплекс, а 2021 году открыть первое в стране производство аминокислот. При этом заявленные мощности на порядок превышают потребности внутреннего рынка.

Летом прошлого года в Администрации президента обсуждались перспективы нового производственного комплекса. Александр Лукашенко напомнил, что когда принималось решение об образовании БНБК, ставилась амбициозная цель создать предприятие завтрашнего дня.

— Его задача — производство и экспорт конкурентоспособной на мировом рынке продукции агропромышленного комплекса, что в результате позволит минимизировать импорт и максимально сократить количество посредников внутри страны. Кстати, специалисты меня информируют, что вроде бы этот процесс пошел, — сказал он.

Отдельно глава государства остановился на теме реализации готовой продукции.

— Это важнейший вопрос. Все мы найдем — и сырье, и объект построим, все сделаем. Но главный вопрос — это реализация готовой продукции как внутри страны (потому что у нас есть потребление и потребность в этой продукции), так и за ее пределами. Цена вопроса — эффективность нашего сельскохозяйственного производства, и прежде всего — животноводства, — подчеркнул он.

Однако, как видим, БНБК, еще не создав производство, для конкуренции в Беларуси пришлось задействовать административный ресурс.

 
 
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Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) получила преференции при проведении госзакупок. Постановление правительства было принято в конце...
 
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