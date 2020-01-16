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Белорусская экономика в 2019 году выросла всего на 1,2%. При плане - на 4%

16.01.2020 19:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валовой внутренний продукт Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Белстат.


Фото: Глеб Малофеев

Объем ВВП в текущих ценах составил 132 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2018 года, говорится в сообщении.

Изначально власти планировали, что белорусская экономика вырастет на 4% после всплеска на 3,1% в 2018 году.

Белорусская экономика в 2019 году застопорилась после апрельской истории с «грязной» российской нефтью, из-за чего упал экспорт топлива. Также повлияла отмена поставок темных нефтепродуктов из России и снижение экспортных цен на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты.

Правительство по поручению Александра Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5% до 2,8%.

Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту ВВП в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на текущий год.

Международные финансовые институты еще более скептичны к будущему экономики Беларуси и прогнозирует ее прирост на уровне 0,5−1%.

 

 
 
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Белорусская экономика в 2019 году застопорилась после апрельской истории с «грязной» российской нефтью, из-за чего упал экспорт топлива.
 
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