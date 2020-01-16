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Белорусская экономика в 2019 году выросла всего на 1,2%. При плане - на 4%
16.01.2020 19:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Валовой внутренний продукт Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Белстат.
Объем ВВП в текущих ценах составил 132 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2018 года, говорится в сообщении.
Изначально власти планировали, что белорусская экономика
Белорусская экономика в 2019 году застопорилась после апрельской истории с «грязной» российской нефтью, из-за чего упал экспорт топлива. Также повлияла отмена поставок темных нефтепродуктов из России и снижение экспортных цен на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты.
Правительство по поручению Александра Лукашенко
Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур
Международные финансовые институты еще более
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Белорусская экономика в 2019 году застопорилась после апрельской истории с «грязной» российской нефтью, из-за чего упал экспорт топлива.
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