Румас позвонил Медведеву и пожелал успехов на новом посту

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас созвонился с назначенным сегодня на новую должность Дмитрием Медведевым и пожелал ему успехов на новом ответственном государственном посту, сообщает пресс-служба белорусского правительства.



Фото: пресс-служба правительства России

Напомним, 16 января президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности. Ранее Медведев занимал пост премьер-министра страны.

В разговоре Румас поблагодарил Медведева за совместную плодотворную работу в должности председателя правительства РФ. Румас отметил, что «высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза».

Румас уверен, что присущие Медведеву «управленческий талант и политическая дальновидность будут и впредь служить решению актуальных задач, направленных на построение сильной и независимой России, а также укреплению понимания и доверия между нашими братскими народами».