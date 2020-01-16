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Румас позвонил Медведеву и пожелал успехов на новом посту

16.01.2020 22:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас созвонился с назначенным сегодня на новую должность Дмитрием Медведевым и пожелал ему успехов на новом ответственном государственном посту, сообщает пресс-служба белорусского правительства.


Фото: пресс-служба правительства России

Напомним, 16 января президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности. Ранее Медведев занимал пост премьер-министра страны.

В разговоре Румас поблагодарил Медведева за совместную плодотворную работу в должности председателя правительства РФ. Румас отметил, что «высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза».

Румас уверен, что присущие Медведеву «управленческий талант и политическая дальновидность будут и впредь служить решению актуальных задач, направленных на построение сильной и независимой России, а также укреплению понимания и доверия между нашими братскими народами».

 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас созвонился с назначенным сегодня на новую должность Дмитрием Медведевым и пожелал ему успехов на новом ответственном...
 
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