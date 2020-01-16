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Румас позвонил Медведеву и пожелал успехов на новом посту
16.01.2020 22:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас созвонился с назначенным сегодня на новую должность Дмитрием Медведевым и пожелал ему успехов на новом ответственном государственном посту,
Напомним, 16 января президент России Владимир Путин
В разговоре Румас поблагодарил Медведева за совместную плодотворную работу в должности председателя правительства РФ. Румас отметил, что «высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза».
Румас уверен, что присущие Медведеву «управленческий талант и политическая дальновидность будут и впредь служить решению актуальных задач, направленных на построение сильной и независимой России, а также укреплению понимания и доверия между нашими братскими народами».
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас созвонился с назначенным сегодня на новую должность Дмитрием Медведевым и пожелал ему успехов на новом ответственном...
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