«Крестные батьки», золотой пистолет и лыжи в Сочи. Как складывались отношения Лукашенко и Медведева

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Медведев покинул пост премьер-министра России, который занимал восемь лет. На первом плане политической арены России Медведев появился в 2008 году, когда на один срок сменил Владимира Путина в кресле президента. Именно тогда между Медведевым и Лукашенко пробежала черная кошка: отношения у политиков не сложились почти сразу и впоследствии так и не стали дружескими, несмотря на периодические неформальные встречи, поздравления и даже подарки от российского политика младшему сыну белорусского президента Николаю Лукашенко.

Во время президентства Медведева в отношениях между Москвой и Минском были «Крестные батьки», обвинения в заговорах, несоблюдении «элементарных человеческих приличий» и оскорбления. Когда Дмитрий Медведев стал премьер-министром России, заочная перепалка с Александром Лукашенко продолжилась.

TUT.BY вспомнил историю взаимоотношений Александра Лукашенко с Дмитрием Медведевым.

2008 год: «хороший знак»

В 2008 году на политической арене России появилась теперь уже никого не удивляющая связка «Путин-Медведев»: Владимир Путин, отработав два срока подряд в кресле президента страны, стал премьер-министром, а Дмитрий Медведев, пересел из кресла первого вице-премьера на высший государственный пост.

После президентских выборов Александр Лукашенко поздравил президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра России Владимира Путина со вступлением в должности. И заверил Медведева, что он всегда будет желанным гостем на белорусской земле.

Более того, эксперты, отмечавшие, что с 2004 года между Беларусью и Россией постоянно происходили конфликты (нефтегазовые и молочные), предполагали, что «Медведев смягчит отношения с Минском и подкрепит смягчение своими реверансами, как он это умеет делать».

Но уже первая встреча Медведева и Лукашенко говорила, что никаких реверансов со стороны нового президента России в адрес Минска не будет.





Во время неформального саммита СНГ, состоявшегося в Санкт-Петербурге 6 июня 2008 года, спустя месяц после вступления Медведева в должность, президент России поговорил со всеми лидерами, кроме двух: не было двухсторонней встречи с казахским и белорусским президентами.

Но если отсутствие встречи с Нурсултаном Назарбаевым объясняли тем, что Медведев буквально за две недели до этого ездил в Астану, то игнорирование Александра Лукашенко выглядело странно, а объяснение — неубедительно: неформально обе стороны объясняли это тем, что в конце мая белорусский президент беседовал с премьер-министром Владимиром Путиным, поэтому к встрече в Астане просто не было тем для обсуждения.

Чтобы как-то сгладить этот момент, спустя пару дней после саммита Лукашенко пригласил Медведева приехать в Брест 22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Медведев приглашение принял. В Бресте президенты заявили о намерении продолжать строительство Союзного государства и развивать двухстороннее стратегическое партнерство через реальные проекты.

Лукашенко также назвал хорошим знаком то, что первая встреча президентов Беларуси и России проходит на брестской земле.

— То, что мы встречаемся на этой святой земле, для наших граждан — это хороший знак, — подчеркнул Лукашенко.

Кстати, позже Медведев вспоминал , что был удивлен, когда при первой двусторонней встрече вместо того, чтобы сосредоточиться на российско-белорусском сотрудничестве, Александр Лукашенко исключительно в негативной манере принялся обсуждать предшественников Медведева — Бориса Ельцина и Владимира Путина.

2009 год: «Р убец» на белорусско-российских отношениях

Знак, который президент Беларуси увидел во встрече в Бресте, он, видимо, прочел неверно. Первая заочная полемика Медведева и Лукашенко состоялась в 2009 году.

За год до этого отношения Беларуси и России в очередной раз достигли статуса «все сложно»: стратегические партнеры вели «газовые» и «молочные» войны. В октябре 2009 года Александр Лукашенко обвинил премьер-министра Владимира Путина в организации «газового заговора» против Беларуси с целью убрать с российского рынка белорусских конкурентов. Белорусский президент заявил, что Путин лично принимал решение об отключении газа.

— Я говорю: «Не делай этого, потому что это приведет к страшным потерям в белорусско-российских отношениях. Этот рубец потом не зарубцуешь. Ничем». Уже на повышенных тонах шел разговор. «Нет, я не могу»… Я бросил трубку. И ночью был перекрыт природный газ, — заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко обвинил Путина в подрыве военного сотрудничества России и Беларуси, в препятствовании поставкам «дешевого и качественного белорусского продовольствия в Россию» и упреках в адрес белорусов в том, что они «по ценам демпингуют, в результате чего российские аграрии несут убытки».

Главные критические замечания Лукашенко коснулись «попыток Путина сорвать интеграционные процессы между Россией и Беларусью». Белорусский президент считал, что премьер Путин препятствует развитию Союзного государства, договор о создании которого «сам подписывал». Ирония в том, что спустя десять лет этот «бумеранг» вернулся к Александру Лукашенко в виде напоминания Дмитрия Медведева о Договоре 1999 года и необходимости «более углубленной интеграции».





Все эти высказывания не мог не заметить президент России. В ноябре 2009 года Дмитрий Медведев провел пресс-конференцию для белорусских журналистов во время которой он заочно порекомендовал Лукашенко быть более сдержанным. И обратил внимание, что выстраивать теплые личные отношения с президентом России при этом давая характеристики членам правительства, отобранным президентом России, у президента Беларуси не получится.

— Это путь в тупик, потому как это правительство, которое было назначено Государственной Думой по моему представлению. И когда тот или иной мой коллега полемизирует с этим правительством — он полемизирует со мной. Здесь другого варианта быть не может. Вывод: нужно быть более сдержанными, — заявил Медведев.

Президент России также напомнил Минску о преференциях от российского партнера, об открытом российской рынке и других «плюшках» соседей.

На следующий же день Александр Лукашенко назвал пресс-конференцию Медведева «абсолютно бессмысленной».

— Я подумал, а что эта встреча даст? Меня уколоть? Так я спокойно к этому отношусь, уже уколов хватило. Поэтому смотрю, что получилась просто пустая встреча, — заявил Лукашенко.

2010 год: «Крестные батьки»

В 2010 году Минск и Москва развернули телевойны. В июле 2010 года, за полгода до президентских выборов в Беларуси, российский телеканал НТВ показал несколько частей фильма «Крестный батька», в котором белорусский президент был представлен в крайне негативном свете и подвергся острой критике.

Например, в фильме заявляли, что все экономические успехи страны, которые «приписывает себе Лукашенко», основаны на российских дотациях.





На появление первого фильма НТВ Беларусь подготовила ответ: сюжеты-страшилки про жизнь в России, пикет против НТВ представителей БРСМ, а также интервью на Первом канале белорусского телевидения президента Грузии Михаила Саакашвили, который в эфире говорил о том, как официальный Минск всегда последние годы поддерживал Грузию и как он оценивает российскую пропаганду.

Через месяц после выхода фильма Александр Лукашенко заявил, что «Крестный батька» — это фильм не о главе белорусского государства, а «о них». «Они хотят, чтобы и все были такие». Он также отметил, что не собирается как-то отвечать «на грязь».

Но через пару месяцев белорусский президент во время пресс-конференции для российских СМИ на вопрос, как у него складываются личные отношения с тандемом Медведев — Путин, ответил, что отношения плохие, «если не сказать хуже». И обвинил команду Медведева в давлении на себя.

— Два дня назад приезжал из России один из наших министров. Он работает в идеологическом секторе. К нему там подошел один из ведущих людей, который в «тандеме» за СМИ отвечает. Говорит: ну, как мы вас «мочим»? Это команда Медведева. Не знаю, насколько это поддерживается Путиным. Хотя у меня есть сведения о том, что он ту же позицию занимает. Но то, что это команда президента, мы знаем и знаем, что это за команда. Плохие отношения. Если не сказать хуже. Поэтому при любом удобном случае пытаются если не уколоть, то накатить, а то и «замочить». Переживем, — заявил Лукашенко.

В ответ на это через несколько дней Дмитрий Медведев заявил , что вся предвыборная кампания Лукашенко (очередной батл Медведева и Лукашенко состоялся в октябре 2010 года, — Прим.TUT.BY) целиком и полностью построена на антироссийских сюжетах, на истерических обвинениях России в нежелании поддерживать белорусов и белорусскую экономику, проклятиях в адрес российского руководства.





— Стремление сформировать в общественном сознании образ внешнего врага всегда отличало белорусское руководство, — отметил Медведев. — Только раньше в этой роли выступали Америка, Европа, Запад в целом. Теперь одним из главных врагов объявлена Россия. Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий.

2018 год: интеграция, которая «не нагнет»

До 2018 года между Лукашенко и Медведевым ярких споров не было. Но чуть более года назад, в декабре 2018 года, намеренно или нет, именно Дмитрий Медведев стал человеком, заставившим нервничать белорусского президента и белорусское правительство. 13 декабря 2018 года на заседании союзного Совмина в Бресте премьер-министр России Дмитрий Медведев вспомнил про Договор о создании Союзного государства. И назвал условие, при котором Россия готова пойти на уступки по вопросу нефти и газа и компенсации по налоговому маневру — более углубленная интеграция.





В этот момент заочный диалог Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко вышел на новый уровень. Уже никто из сторон не прибегал к сдержанности и целый год жестко «отфутболивал» все высказывания оппонента. Первый раз на заявление Медведева о «более углубленной интеграции» белорусский президент отреагировал моментально и довольно резко.

— Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно. Мы должны идти к интеграции во имя единения наших народов. Не могу пойти на закулисные махинации, все должно быть честно и открыто. Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда. Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Нам говорят — маневр (компенсация за налоговый маневр — ИФ) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации, — заявил Лукашенко.

2019 год: «дорожные карты» и «не наша война»

В марте 2019 года во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко заявил: если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении нашей страны и России и включении Беларуси в состав России, то 98% проголосуют против. Президент также удивился, почему именно сейчас в России озаботились вопросом Союзного государства.





Он отметил, что «никаких замашек» со стороны, по крайней мере, президента России, что Беларусь надо включить в состав России, ни разу не видел.

— Даже настроения такого не было, я его уже знаю два десятка лет, этого человека, я бы почувствовал это. Поэтому я вам искренне и честно говорю — нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь.

В ответ на это Дмитрий Медведев заявил, что «любой союз основан на доверии, а не на комментариях о том, в чем мы кого-то подозреваем».

— Мне кажется, что над этим [над вопросами интеграции] надо работать, а не просто говорить о том, что «явно Россия ничего не хочет, это все для прикрытия», — считает премьер. — Если бы так рассуждали отцы-основатели Европейского союза, то никакого Европейского союза бы не было". «Вообще любой союз основан на доверии, а не на комментариях о том, в чем мы кого-то подозреваем, что там прибежали и на ухо сказали. Не очень хороший путь».

Медведев отметил, что для углубления дальнейшей интеграции двух стран «нужно создать те институты, которые не созданы». «Это может случиться, только если будет согласие двух сторон, насильно туда никого затянуть невозможно», — подчеркнул глава кабмина.

В прошлом году спорили Лукашенко и Медведев не только об интеграции.

В октябре Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста телевизионного информационного агентства «Хабар», что для белорусского президента значит независимость, отметил, что теперь страна может сама распоряжаться своей судьбой, а ранее всегда была «под чьей-то плеткой».

— Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны — не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка — часть восточных губерний отошла России, а до Минска отошла к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули, — заявил Лукашенко.

Дмитрий Медведев заочно ответил, что считает недопустимым называть «участием в чужих войнах» защиту своих земель от иностранных захватчиков.





— Мне кажется, что ни в коем случае мы не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю. Жили на территории современной России, Беларуси, но ведь они защищали свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году, так было в период Первой мировой войны, какую бы там оценку ни давали ей историки. Так, естественно, было в период Второй мировой, или Великой Отечественной войны. Наши отцы и деды защищали свою землю, это не «участие в чужих войнах». Поэтому для меня очень странно слышать такие слова, — заявил Дмитрий Медведев.

В конце прошлого года Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко снова «схватились» на теме интеграции. Российский премьер в очередной раз комментируя «дорожные карты» по интеграции, заявил, что речь идет о «дорожных картах» с первой по тридцатую, после выполнения которых «можно будет посмотреть и на 31-ю „дорожную карту“, посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр».

На следующий день Александр Лукашенко в интервью «Эхо Москвы» заявил, что премьер Медведев не участвовал в разговоре белорусского президента с Владимиром Путиным и не в курсе договоренностей о том, что стороны обсуждают только 30 «дорожных карт», касающиеся экономических вопросов. Вопрос 31-й карты про строительство наднациональных органов президенты двух стран решили вообще не поднимать.

— Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется. И все подсовывают, особенно через правительство (недавно прочитал — Дмитрий Анатольевич об этом снова высказался). Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент. Дословно — в Питере, когда мы остались: слушайте, что мы снова с этой 31-й картой, мы же с президентом Беларуси договорились, мы вообще не трогаем этих вопросов. Зачем вы лезете снова и связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики и так далее? — отметил в интервью глава белорусского государства.

Неформальные встречи

У Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева были попытки выстроить и неформальные отношения. Например, в сентябре 2009 года, за месяц до заочной полемики, Дмитрий Медведев познакомился с младшим сыном белорусского президента Николаем Лукашенко. Во время военных учений «Запад-2009» Лукашенко представил сына своему российскому коллеге. Медведев обратил внимание на пистолет золотистого цвета, который висел на поясе у мальчика.

«Пока не зарядили», — отметил Лукашенко. Медведев поинтересовался, нравится ли мальчику пистолет. «Хороший пистолет, потому что президент России подарил», — подсказал Лукашенко сыну ответ.





Белорусский президент тогда не уточнил, какой именно российский президент подарил этот пистолет и кому. Но очевидцы уверяли, что пистолет Коле подарил все же Медведев.

Несколько раз Александр Лукашенко катался с Дмитрием Медведевым на лыжах в Сочи. В 2008 году в компании еще президента Владимира Путина, в 2009 году — уже с президентом Медведевым.





В 2016 году (к тому времени Путин и Медведев уже поменялись местами), Александр Лукашенко пригласил премьер-министра России на свою малую родину в Александрию. Лукашенко провел экскурсию для Медведева, политики угостились натуральным березовым соком, сфотографировались на память возле родного дома белорусского лидера, а также побывали на Трофимовой кринице, восстановленной по поручению президента. Больше каких-то запоминающихся неформальных встреч у политиков не было.



