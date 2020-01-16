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ВВП Беларуси за год вырос на 1,2% при прогнозе в 4%
16.01.2020 22:50 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом, сообщили в Национальном статистическом комитете.
Объем ВВП в текущих ценах составил Br132 млрд, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в 2019 году по отношению к предыдущему году составил 106,5%,
В 2019 году рост ВВП Беларуси был запланирован на уровне 4%. В 2020 году рост
Довольно низкие темпы роста белорусской экономики (несмотря на положительную динамику) признают и в Нацбанке.
Проблемы вызывает постоянно меняющаяся внешняя среда, для стран с малой открытой экономикой, как в Беларуси, это создает повышенные вызовы и риски, сообщил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур во время открытия заседания Консультативного совета при Национальном банке Беларуси.
«Импорт шоков может спровоцировать усиление внутренних проблем и таким образом оказать негативное влияние на экономику», — считает Каллаур.
По его словам, меры по повышению совокупной эффективности экономики должны сопровождаться поддержанием здоровой и понятной макроэкономической среды, в основе которой – монетарная и финансовая стабильность,
«Это фундамент долгосрочного экономического роста», — подчеркнул Каллаур.
Согласно данным Национального статистического комитета, за январь-ноябрь ВВП Беларуси
Отметим, что в октябрьском отчете Всемирного банка об экономической ситуации в Европе и Центральной Азии, говорилось о
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ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом, сообщили в Национальном статистическом комитете.
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