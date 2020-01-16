ВВП Беларуси за год вырос на 1,2% при прогнозе в 4%

ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Объем ВВП в текущих ценах составил Br132 млрд, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в 2019 году по отношению к предыдущему году составил 106,5%, передает БелТА.

В 2019 году рост ВВП Беларуси был запланирован на уровне 4%. В 2020 году рост запланирован на 2,8% . Однако в первом квартале его рост должен составить 0,7%, остальное в по результатам первого полугодия и года в целом.

Довольно низкие темпы роста белорусской экономики (несмотря на положительную динамику) признают и в Нацбанке.

Проблемы вызывает постоянно меняющаяся внешняя среда, для стран с малой открытой экономикой, как в Беларуси, это создает повышенные вызовы и риски, сообщил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур во время открытия заседания Консультативного совета при Национальном банке Беларуси.

«Импорт шоков может спровоцировать усиление внутренних проблем и таким образом оказать негативное влияние на экономику», — считает Каллаур.

По его словам, меры по повышению совокупной эффективности экономики должны сопровождаться поддержанием здоровой и понятной макроэкономической среды, в основе которой – монетарная и финансовая стабильность, сообщает «Спутник».

«Это фундамент долгосрочного экономического роста», — подчеркнул Каллаур.

Согласно данным Национального статистического комитета, за январь-ноябрь ВВП Беларуси прирос на 1,1% . Месяцем ранее Белстат публиковал такую же статистику.