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Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты

17.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Постепенно застройщики все больше и больше предлагают своим покупателям квартиры свободных планировок. И если для кого-то это возможность организовать пространство с учетом собственных потребностей, то для других — это муки выбора между множеством вариантов. Мы спросили у начальника отдела дизайна компании «Дана Холдингз» Зораны Суботич, какие планировки предпочитают минчане и какие проекты затем реализовывают. Самые интересные варианты — в статье.

Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты

«На рынок выходят евродвушки и евротрешки, потому что людям хочется общаться»

— Свободная планировка — это возможность самовыражения в первую очередь. Покупатель может сам определить, сколько комнат он хочет, нужно ли объединять кухню и гостиную, делать ли кабинет, — рассказала руководитель отдела дизайна «Дана Холдингз» Зорана Суботич. — Каждый собственник квартиры может выбрать стандартные варианты планировок, которые уже широко применяются повсеместно, а может разработать индивидуальный проект.

Сейчас очень популярны стандартные проекты планировки, которые получили название «евродвушки» и «евротрешки». Евродвушки состоят из одной изолированной комнаты (чаще всего спальни) и большого пространства гостиной-кухни. При этом санузел бывает как объединенный, так и раздельный. 

Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты

— Евротрешки состоят из двух изолированных комнат (спальня для взрослых и детская/гостевая комната/кабинет) и объединенной гостиной-кухни, — пояснила Зорана Суботич. — Белорусам нравятся такие проекты в первую очередь потому, что  люди стали больше общаться, больше времени проводить с семьей. И именно большая гостиная-кухня, где можно одновременно и видеть играющих детей, и готовить ужин, и отдыхать — соответствует современному уровню комфорта. 

Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты

«Люди живут в быстром темпе, поэтому и к квартирам много требований»

Помимо стандартных планировок квартир, бывают заказы и на индивидуальные проекты. По словам Зораны Суботич, здесь предугадать все пожелания клиента заранее невозможно, и в итоге все планировки получаются индивидуальными.

— Особенно много вариантов планировок зависит от размещения спальни. Есть варианты, которые предусматривают большую спальню со свободным пространством и собственной ванной, а есть планировки, когда в спальне можно будет поставить только кровать. Квартиры, которые в дальнейшем планируются для краткосрочной аренды, иногда вообще проектируются без отдельной спальни — ее роль выполняет огороженная ниша, — рассказала Зорана. — Люди сейчас живут в быстром темпе, поэтому и к пространству для жизни у покупателей достаточно много требований. Все чаще заказчики стремятся к максимально функциональному размещению, где каждая вещь на своем месте. Именно поэтому мы постепенно приходим к открытым помещениям, где зонирование происходит за счет цветовой гаммы или выбора материалов. Заказчики даже если и ставят стены, то отдают предпочтение стеклянным перегородкам или «воздушным» конструкциям. Конечно, это не касается ванной, но отделить кабинет от гостиной стеклянной стеной — почему бы и нет?

Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты

— Индивидуальные планировки подстраиваются под нужды каждого заказчика на основе поступившего техзадания. Бывали и такие случаи, когда вся комната или ее значительная часть проектировалась под наличие у заказчика домашнего питомца. Или к нам приходили начинающие музыканты, которые одну или несколько комнат планировали под музыкальную студию. Но это, скорее, исключение из правил. В целом же есть общие тенденции, которые характерны для каждого периода времени, — пояснила Зорана. — Если раньше заказчики очень редко соглашались на варианты планировок с гардеробными и кабинетами, то сейчас все чаще молодые семьи сами планируют отдельное пространство для работы или хранения вещей. При этом речь идет не только о квартирах больших площадей. Например, в маленьких квартирах функциональным решением может стать подиум, на который ставится кровать. В этом подиуме организовываются вместительные дополнительные полки, и если грамотно все продумать, то это действительно удобно.

Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты

— Новейшая тенденция — пространство столовой. В силу все более ускоряющегося темпа жизни наши заказчики постепенно приходят к тому, что в квартире должно быть пространство для медленного и вдумчивого приема пищи, семейных обедов. Сейчас рабочая зона кухни проектируется максимально функциональной, а вот столовая с обеденным столом и красивыми стульями — это, как правило, часть гостиной.

Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты

«Панорамные окна предполагают максимально открытое пространство»

Панорамные окна прочно вошли в жизнь белорусов. Красивые зарубежные картинки, где кровать или кофейный столик стоит напротив «окна в пол», теперь стали реальностью и для наших широт. Но как это отразилось на планировках и есть ли какие-то особенности в дизайне таких квартир?

— Мы стараемся акцентировать внимание на панорамных окнах, планируя пространство таким образом, чтобы сделать его максимально открытым. Рядом с окном мы чаще всего ставим кресло для чтения, делаем лаунж-зону или проектируем рабочий кабинет. Это же касается и балкона. Использовать балкон как кладовку уже не модно, да и необходимости такой нет. Балкон теперь — это место отдыха, где можно поставить барную стойку, красивый диван (если позволяет площадь) или сделать маленький уединенный кабинет. 

При этом окна не закрываются шторами, как раньше — теперь чаще используются рольшторы в различных своих вариациях. Таким образом мы «соединяем» улицу с домом, расширяя границы пространства. 

В этом ключе идеальный вариант — квартира с террасой, где у каждого собственника есть личный «дворик». Потому что в силу погодных условий белорусы довольно мало проводят времени на улице, а при наличии террасы желание выйти подышать свежим воздухом появляется гораздо чаще, — пояснила Зорана.

Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты

— Если же говорить об общих тенденциях современного дизайна, то на смену ограниченному стенами пространству приходит open space, а в оформлении белый цвет все чаще уступает темным и натуральным оттенкам, — подытожила Зорана Суботич.

Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
 
Теги: Минск
 
 
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