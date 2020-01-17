Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты

«Панорамные окна предполагают максимально открытое пространство»

Панорамные окна прочно вошли в жизнь белорусов. Красивые зарубежные картинки, где кровать или кофейный столик стоит напротив «окна в пол», теперь стали реальностью и для наших широт. Но как это отразилось на планировках и есть ли какие-то особенности в дизайне таких квартир?

— Мы стараемся акцентировать внимание на панорамных окнах, планируя пространство таким образом, чтобы сделать его максимально открытым. Рядом с окном мы чаще всего ставим кресло для чтения, делаем лаунж-зону или проектируем рабочий кабинет. Это же касается и балкона. Использовать балкон как кладовку уже не модно, да и необходимости такой нет. Балкон теперь — это место отдыха, где можно поставить барную стойку, красивый диван (если позволяет площадь) или сделать маленький уединенный кабинет.

При этом окна не закрываются шторами, как раньше — теперь чаще используются рольшторы в различных своих вариациях. Таким образом мы «соединяем» улицу с домом, расширяя границы пространства.

В этом ключе идеальный вариант — квартира с террасой, где у каждого собственника есть личный «дворик». Потому что в силу погодных условий белорусы довольно мало проводят времени на улице, а при наличии террасы желание выйти подышать свежим воздухом появляется гораздо чаще, — пояснила Зорана.