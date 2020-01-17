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Что можно сделать из квартиры со свободной планировкой? Дизайнер предложила варианты
17.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Постепенно застройщики все больше и больше предлагают своим покупателям квартиры свободных планировок. И если для кого-то это возможность организовать пространство с учетом собственных потребностей, то для других — это муки выбора между множеством вариантов. Мы спросили у начальника отдела дизайна компании
«На рынок выходят евродвушки и евротрешки, потому что людям хочется общаться»
— Свободная планировка — это возможность самовыражения в первую очередь. Покупатель может сам определить, сколько комнат он хочет, нужно ли объединять кухню и гостиную, делать ли кабинет, — рассказала руководитель отдела дизайна «Дана Холдингз» Зорана Суботич. — Каждый собственник квартиры может выбрать стандартные варианты планировок, которые уже широко применяются повсеместно, а может разработать индивидуальный проект.
Сейчас очень популярны стандартные проекты планировки, которые получили название «евродвушки» и «евротрешки». Евродвушки состоят из одной изолированной комнаты (чаще всего спальни) и большого пространства гостиной-кухни. При этом санузел бывает как объединенный, так и раздельный.
— Евротрешки состоят из двух изолированных комнат (спальня для взрослых и детская/гостевая комната/кабинет) и объединенной гостиной-кухни, — пояснила Зорана Суботич. — Белорусам нравятся такие проекты в первую очередь потому, что люди стали больше общаться, больше времени проводить с семьей. И именно большая гостиная-кухня, где можно одновременно и видеть играющих детей, и готовить ужин, и отдыхать — соответствует современному уровню комфорта.
«Люди живут в быстром темпе, поэтому и к квартирам много требований»
Помимо стандартных планировок квартир, бывают заказы и на индивидуальные проекты. По словам Зораны Суботич, здесь предугадать все пожелания клиента заранее невозможно, и в итоге все планировки получаются индивидуальными.
— Особенно много вариантов планировок зависит от размещения спальни. Есть варианты, которые предусматривают большую спальню со свободным пространством и собственной ванной, а есть планировки, когда в спальне можно будет поставить только кровать. Квартиры, которые в дальнейшем планируются для краткосрочной аренды, иногда вообще проектируются без отдельной спальни — ее роль выполняет огороженная ниша, — рассказала Зорана. — Люди сейчас живут в быстром темпе, поэтому и к пространству для жизни у покупателей достаточно много требований. Все чаще заказчики стремятся к максимально функциональному размещению, где каждая вещь на своем месте. Именно поэтому мы постепенно приходим к открытым помещениям, где зонирование происходит за счет цветовой гаммы или выбора материалов. Заказчики даже если и ставят стены, то отдают предпочтение стеклянным перегородкам или «воздушным» конструкциям. Конечно, это не касается ванной, но отделить кабинет от гостиной стеклянной стеной — почему бы и нет?
— Индивидуальные планировки подстраиваются под нужды каждого заказчика на основе поступившего техзадания. Бывали и такие случаи, когда вся комната или ее значительная часть проектировалась под наличие у заказчика домашнего питомца. Или к нам приходили начинающие музыканты, которые одну или несколько комнат планировали под музыкальную студию. Но это, скорее, исключение из правил. В целом же есть общие тенденции, которые характерны для каждого периода времени, — пояснила Зорана. — Если раньше заказчики очень редко соглашались на варианты планировок с гардеробными и кабинетами, то сейчас все чаще молодые семьи сами планируют отдельное пространство для работы или хранения вещей. При этом речь идет не только о квартирах больших площадей. Например, в маленьких квартирах функциональным решением может стать подиум, на который ставится кровать. В этом подиуме организовываются вместительные дополнительные полки, и если грамотно все продумать, то это действительно удобно.
— Новейшая тенденция — пространство столовой. В силу все более ускоряющегося темпа жизни наши заказчики постепенно приходят к тому, что в квартире должно быть пространство для медленного и вдумчивого приема пищи, семейных обедов. Сейчас рабочая зона кухни проектируется максимально функциональной, а вот столовая с обеденным столом и красивыми стульями — это, как правило, часть гостиной.
«Панорамные окна предполагают максимально открытое пространство»
Панорамные окна прочно вошли в жизнь белорусов. Красивые зарубежные картинки, где кровать или кофейный столик стоит напротив «окна в пол», теперь стали реальностью и для наших широт. Но как это отразилось на планировках и есть ли какие-то особенности в дизайне таких квартир?
— Мы стараемся акцентировать внимание на панорамных окнах, планируя пространство таким образом, чтобы сделать его максимально открытым. Рядом с окном мы чаще всего ставим кресло для чтения, делаем лаунж-зону или проектируем рабочий кабинет. Это же касается и балкона. Использовать балкон как кладовку уже не модно, да и необходимости такой нет. Балкон теперь — это место отдыха, где можно поставить барную стойку, красивый диван (если позволяет площадь) или сделать маленький уединенный кабинет.
При этом окна не закрываются шторами, как раньше — теперь чаще используются рольшторы в различных своих вариациях. Таким образом мы «соединяем» улицу с домом, расширяя границы пространства.
В этом ключе идеальный вариант — квартира с террасой, где у каждого собственника есть личный «дворик». Потому что в силу погодных условий белорусы довольно мало проводят времени на улице, а при наличии террасы желание выйти подышать свежим воздухом появляется гораздо чаще, — пояснила Зорана.
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Постепенно застройщики все больше и больше предлагают своим покупателям квартиры свободных планировок. И если для кого-то это возможность организовать...
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