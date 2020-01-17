﻿ «Элитные квартиры подешевели, и теперь есть даже рассрочка». Объявлена новая дата торгов. 21.by
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«Элитные квартиры подешевели, и теперь есть даже рассрочка». Объявлена новая дата торгов

17.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Квартиры, расположенные в разных частях Минска, выставлены на повторные торги. На этот раз со снижением цены, дисконт в среднем составил 60 тысяч рублей. Но, по словам заместителя начальника отдела аукционов Минского городского центра недвижимости Тихона Чашейко, интерес к этим квартирам уже есть.

«Элитные квартиры подешевели, и теперь есть даже рассрочка». Объявлена новая дата торгов
Дом по ул. Беломорской. Скриншот с Яндекс. Карта

На аукцион выставлены 9 квартир. Самая маленькая квартира этих торгов расположена по пр-ту Газеты «Правда», ее общая площадь — 71,6 кв.м. Стартовая цена — 164 тысячи рублей. Самые большие апартаменты расположены по ул. Малое Стиклево — общая площадь 316,2 кв.м, стартовая стоимость — 361 тысячу рублей.

№ предмета аукциона

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена,

бел. руб.

Размер задатка, бел. руб.

Продавец имущества -УП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска»,

220007, г. Минскул. Бакинская, 20,

тел. +375 (17) 347-68-29, +375 (17) 347-61-83

1

«квартира 82» по адресу: г. Минск,ул. Германовская, 9-82

(1 этаж, однокомнатная, общая площадь – 78,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 80,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-708146609)

158 000,00

15 800,00

Продавец имущества -УП «ЖРЭО Московского района г. Минска»

220036, г. Минск,2-ой переулок Розы Люксембург, 1А,

тел. +375 (17) 337-22-19, +375 (17) 397-13-38

2

«квартира 120» по адресу: г. Минск,пр-т Газеты Правда, 1-120

(2 этаж, однокомнатная, общая площадь – 71,6 кв. м, общая площадь по СНБ – 73,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-708160532)

164 000,00

16 400,00

Продавец имущества -УП «ЖРЭО Советского района г. Минска»

220005, г. Минск,ул. Красная, д. 16,

тел. +375 (17) 323-82-51, тел. +375 (17) 323-82-05

3

«квартира 9» по адресу: г. Минск,ул. Беломорская, 21-9

(3 этаж, трехкомнатная, общая площадь – 92,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 97,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155950)

245 000,00

24 500,00

4

«квартира 16» по адресу: г. Минск,ул. Беломорская, 21-16

(4 этаж, трехкомнатная, общая площадь – 92,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 97,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155957)

245 000,00

24 500,00

5

«квартира 7» по адресу: г. Минск,ул. Беломорская, 21-7

(2 этаж, трехкомнатная, общая площадь – 94,8 кв. м, общая площадь по СНБ – 103,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155948)

260 000,00

26 000,00

6

«квартира 13» по адресу: г. Минск,ул. Беломорская, 21-13

(3 этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 121,8 кв. м, общая площадь по СНБ – 137,6 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155954)

342 000,00

34 200,00

7

«квартира 20» по адресу: г. Минск,ул. Беломорская, 21-20

(4 этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 122,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 137,9 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155961)

343 000,00

34 300,00

8

«квартира 2» по адресу: г. Минск,ул. Друйская, 61-2

(1-ый и цокольный этажи, трехкомнатная, общая площадь – 121,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 126,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-708175121)

273 082,91

27 300,00

Продавец имущества -УП «ЖРЭО Заводского района г. Минска»

220026, г. Минск,пер. Бехтерева, 6, 1-й этаж,

тел. +375 (17) 346-89-65, тел. +375 (17) 285-47-99

9

«квартира 1» по адресу: г. Минск,ул. Малое Стиклево, 5-1

(1-й, 2-й и мансардный этажи, пятикомнатная, общая площадь – 316,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 316,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-7113911)

361 000,00

36 100,00

Оплата цены продажи жилых помещений осуществляется победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) согласно условиям договора купли-продажи, с возможностью рассрочки платежа до 1 сентября 2020 г.

— Не так давно была произведена независимая оценка и определена актуальная рыночная стоимость этих объектов. Именно по этой цене квартиры и выставлены на продажу, — рассказал заместитель начальника отдела аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. — Тем не менее, интерес к этим объектам уже есть. В предыдущий раз несколько потенциальных покупателей обратились к нам уже после проведения аукциона. Поэтому можно ожидать, что хотя бы для некоторых апартаментов эти торги пройдут успешно.

Еще одна особенность нынешнего аукциона - предоставление рассрочки до сентября 2020 года. Это значит, что покупатель после выигранного аукциона может растянуть выплату полной стоимости за апартаменты до осени 2020 года. 


«Элитные квартиры подешевели, и теперь есть даже рассрочка». Объявлена новая дата торгов
Дом по ул. Друйской. Скриншот с Яндекс. Карта

Аукцион состоится 17 февраля 2020 года. Realt.by будет следить за проведением торгов.

 
Теги: Минск
 
 
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Квартиры, расположенные в разных частях Минска, выставлены на повторные торги. На этот раз со снижением цены, дисконт в среднем составил 60 тысяч рублей. Но, по...
 
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