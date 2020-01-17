«Элитные квартиры подешевели, и теперь есть даже рассрочка». Объявлена новая дата торгов

— Не так давно была произведена независимая оценка и определена актуальная рыночная стоимость этих объектов. Именно по этой цене квартиры и выставлены на продажу, — рассказал заместитель начальника отдела аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. — Тем не менее, интерес к этим объектам уже есть. В предыдущий раз несколько потенциальных покупателей обратились к нам уже после проведения аукциона. Поэтому можно ожидать, что хотя бы для некоторых апартаментов эти торги пройдут успешно.

Еще одна особенность нынешнего аукциона - предоставление рассрочки до сентября 2020 года. Это значит, что покупатель после выигранного аукциона может растянуть выплату полной стоимости за апартаменты до осени 2020 года.