«Элитные квартиры подешевели, и теперь есть даже рассрочка». Объявлена новая дата торгов

Квартиры, расположенные в разных частях Минска, выставлены на повторные торги. На этот раз со снижением цены, дисконт в среднем составил 60 тысяч рублей. Но, по словам заместителя начальника отдела аукционов Минского городского центра недвижимости Тихона Чашейко, интерес к этим квартирам уже есть.
Дом по ул. Беломорской. Скриншот с Яндекс. Карта
На аукцион выставлены 9 квартир. Самая маленькая квартира этих торгов расположена по пр-ту Газеты «Правда», ее общая площадь — 71,6 кв.м. Стартовая цена — 164 тысячи рублей. Самые большие апартаменты расположены по ул. Малое Стиклево — общая площадь 316,2 кв.м, стартовая стоимость — 361 тысячу рублей.
№ предмета аукциона
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена,
бел. руб.
Размер задатка, бел. руб.
Продавец имущества -УП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска»,
220007, г. Минск, ул. Бакинская, 20,
тел. +375 (17) 347-68-29, +375 (17) 347-61-83
1
«квартира 82» по адресу: г. Минск,ул. Германовская, 9-82
(1 этаж, однокомнатная, общая площадь – 78,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 80,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-708146609)
158 000,00
15 800,00
Продавец имущества -УП «ЖРЭО Московского района г. Минска»,
220036, г. Минск,2-ой переулок Розы Люксембург, 1А,
тел. +375 (17) 337-22-19, +375 (17) 397-13-38
2
«квартира 120» по адресу: г. Минск,пр-т Газеты Правда, 1-120
(2 этаж, однокомнатная, общая площадь – 71,6 кв. м, общая площадь по СНБ – 73,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-708160532)
164 000,00
16 400,00
Продавец имущества -УП «ЖРЭО Советского района г. Минска»,
220005, г. Минск,ул. Красная, д. 16,
тел. +375 (17) 323-82-51, тел. +375 (17) 323-82-05
3
«квартира 9» по адресу: г. Минск,ул. Беломорская, 21-9
(3 этаж, трехкомнатная, общая площадь – 92,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 97,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155950)
245 000,00
24 500,00
4
«квартира 16» по адресу: г. Минск,ул. Беломорская, 21-16
(4 этаж, трехкомнатная, общая площадь – 92,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 97,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155957)
245 000,00
24 500,00
5
«квартира 7» по адресу: г. Минск,ул. Беломорская, 21-7
(2 этаж, трехкомнатная, общая площадь – 94,8 кв. м, общая площадь по СНБ – 103,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155948)
260 000,00
26 000,00
6
«квартира 13» по адресу: г. Минск,ул. Беломорская, 21-13
(3 этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 121,8 кв. м, общая площадь по СНБ – 137,6 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155954)
342 000,00
34 200,00
7
«квартира 20» по адресу: г. Минск,ул. Беломорская, 21-20
(4 этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 122,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 137,9 кв. м, инвентарный номер 500/D-708155961)
343 000,00
34 300,00
8
«квартира 2» по адресу: г. Минск,ул. Друйская, 61-2
(1-ый и цокольный этажи, трехкомнатная, общая площадь – 121,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 126,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-708175121)
273 082,91
27 300,00
Продавец имущества -УП «ЖРЭО Заводского района г. Минска»,
220026, г. Минск,пер. Бехтерева, 6, 1-й этаж,
тел. +375 (17) 346-89-65, тел. +375 (17) 285-47-99
9
«квартира 1» по адресу: г. Минск,ул. Малое Стиклево, 5-1
(1-й, 2-й и мансардный этажи, пятикомнатная, общая площадь – 316,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 316,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-7113911)
361 000,00
36 100,00
Оплата цены продажи жилых помещений осуществляется победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) согласно условиям договора купли-продажи, с возможностью рассрочки платежа до 1 сентября 2020 г.
— Не так давно была произведена независимая оценка и определена актуальная рыночная стоимость этих объектов. Именно по этой цене квартиры и выставлены на продажу, — рассказал заместитель начальника отдела аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. — Тем не менее, интерес к этим объектам уже есть. В предыдущий раз несколько потенциальных покупателей обратились к нам уже после проведения аукциона. Поэтому можно ожидать, что хотя бы для некоторых апартаментов эти торги пройдут успешно.
Еще одна особенность нынешнего аукциона - предоставление рассрочки до сентября 2020 года. Это значит, что покупатель после выигранного аукциона может растянуть выплату полной стоимости за апартаменты до осени 2020 года.
Дом по ул. Друйской. Скриншот с Яндекс. Карта
Аукцион состоится 17 февраля 2020 года. Realt.by будет следить за проведением торгов.