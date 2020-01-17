ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД России: работа по углублению интеграции России и Беларуси продолжается

17.01.2020 17:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Работа, направленная на углубление интеграции России и Беларуси, продолжается. Подготовлена программа действий по реализации Договора о Союзном государстве, которая была парафирована главами правительств России и Беларуси в сентябре 2019 года в Москве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Лаврова, сейчас ведется работа над отраслевыми дорожными картами, нацеленными на ее выполнение.

— Эти дорожные карты, всего их тридцать одна, представляют собой траекторию дальнейшей интеграции наших стран практически во всех сферах хозяйственной жизни — финансовой, промышленной и других, — уточнил глава МИД России.

Сергей Лавров также отметил, что без спорных моментов в двусторонних отношениях не обходится.

— Конечно, в отношениях между нашими странами возникают спорные сюжеты. Они, как говорится, «на слуху». Принимая во внимание высокую интенсивность российско-белорусских торгово-экономических связей, это естественно. Главное, что мы ведем конструктивный, профессиональный диалог, нацеленный на достижение взаимовыгодных решений, которые будут иметь долгосрочный положительный эффект для экономик наших стран, — заявил Лавров.

История «спорных сюжетов» в отношениях Беларуси и России

Напомним, Беларусь и Россия не подписали дорожные карты, как планировали, до 8 декабря 2019 года, даты двадцатилетия Союзного договора. Нерешенными остались, в частности, вопросы по нефти и газу. В итоге по газу на два месяца 2020 года договорились сохранить цену прошлого года. А вот по нефти переговоры все еще идут. В итоге с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн. Изначально этот объем был согласован в Минэнерго России на весь первый квартал 2020 года. Вместе с тем этот объем обеспечит лишь половину загрузки Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти.

На фоне обострившихся разногласий вокруг поставок российского углеводорода Беларусь приступила к ремонту нефтепровода «Дружба».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Лаврова, сейчас ведется работа над отраслевыми дорожными картами, нацеленными на выполнение программы действий по реализации Договора о Союзном...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Как найти надежного поставщика: 5 способов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика