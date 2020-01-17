МИД России: работа по углублению интеграции России и Беларуси продолжается

Источник материала: Tut.by

Работа, направленная на углубление интеграции России и Беларуси, продолжается. Подготовлена программа действий по реализации Договора о Союзном государстве, которая была парафирована главами правительств России и Беларуси в сентябре 2019 года в Москве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Лаврова, сейчас ведется работа над отраслевыми дорожными картами, нацеленными на ее выполнение.

— Эти дорожные карты, всего их тридцать одна, представляют собой траекторию дальнейшей интеграции наших стран практически во всех сферах хозяйственной жизни — финансовой, промышленной и других, — уточнил глава МИД России.

Сергей Лавров также отметил, что без спорных моментов в двусторонних отношениях не обходится.

— Конечно, в отношениях между нашими странами возникают спорные сюжеты. Они, как говорится, «на слуху». Принимая во внимание высокую интенсивность российско-белорусских торгово-экономических связей, это естественно. Главное, что мы ведем конструктивный, профессиональный диалог, нацеленный на достижение взаимовыгодных решений, которые будут иметь долгосрочный положительный эффект для экономик наших стран, — заявил Лавров.

История «спорных сюжетов» в отношениях Беларуси и России

Напомним, Беларусь и Россия не подписали дорожные карты, как планировали, до 8 декабря 2019 года, даты двадцатилетия Союзного договора. Нерешенными остались, в частности, вопросы по нефти и газу. В итоге по газу на два месяца 2020 года договорились сохранить цену прошлого года. А вот по нефти переговоры все еще идут. В итоге с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн. Изначально этот объем был согласован в Минэнерго России на весь первый квартал 2020 года. Вместе с тем этот объем обеспечит лишь половину загрузки Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти.

На фоне обострившихся разногласий вокруг поставок российского углеводорода Беларусь приступила к ремонту нефтепровода «Дружба» .