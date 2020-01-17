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Очередной раунд переговоров Минска и Москвы по нефтяному спору не принес результатов

17.01.2020 19:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 16 января, в Москве состоялась встреча исполняющего обязанности вице-премьера России Дмитрия Козака и белорусского вице-премьера Игоря Ляшенко. По ее итогам не последовало никаких официальных заявлений. По информации TUT.BY, стороны продолжат выяснять отношения на следующей неделе.


Игорь Ляшенко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Россия и Беларусь продолжат переговоры по нефтяному вопросу, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, по итогам встречи накануне в Москве. По словам собеседника TUT.BY, «переговоры продолжатся на следующей неделе, надо время, чтобы обсудить озвученные предложения». «Кадровые перестановки в правительстве РФ не способствуют ускорению переговорного процесса, но [Дмитрий] Козак вроде остается вице-премьером», — сказал источник.

В пресс-службе правительства Беларуси не комментируют ход переговоров по нефтяной проблематике.

Напомним, с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Российские же компании предлагали сохранить условия 2019 года. По данным госконцерна «Белнефтехим», в настоящее время цена российской нефти для Беларуси составляет 83% от мировой цены.

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн. Изначально этот объем был согласован в Минэнерго России на весь первый квартал 2020 года. Вместе с тем этот объем обеспечит лишь половину загрузки Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти.

На фоне обострившихся разногласий вокруг поставок российских углеводородов, Беларусь ввела налог на транзит нефти и нефтепродуктов и приступила к ремонту нефтепровода «Дружба». При этом, по сообщению двух сторон, транзит нефти в Европу по «Дружбе» через Беларусь идет без ограничений. А вот что касается тарифа на транзит, то стороны пока не смогли найти точки соприкосновения. А ударить по рукам надо до 1 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 16 января, в Москве состоялась встреча исполняющего обязанности вице-премьера России Дмитрия Козака и белорусского вице-премьера Игоря Ляшенко. По ее итогам...
 
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