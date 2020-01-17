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КГК раскритиковал местные власти за недостаточные меры по развитию холдинга «Купаловское»

17.01.2020 23:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля считает недостаточно эффективными принятые местными органами власти меры по развитию шкловского холдинга «Купаловское», сообщается на сайте ведомства.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Напомним, холдинг объединяет ООО «Купаловское» — управляющая компания холдинга», ОАО «Амкодор-Шклов», ОАО «Новогородищенское» и ЗАО «Большие Славени».

В КГК отмечают, что холдинг занимает в Шкловском районе около трети пахотных земель и обеспечивает производство более четверти сельхозпродукции. Поэтому эффективная работа холдинга является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Могилевской области. Там напомнили, что президент поставил задачу создать на базе холдинга образцовое интегрированное объединение с полным циклом производства, переработки и реализации продукции на основе использования современных технологий.

В КГК считают, что на сегодняшний день местными властями сделано недостаточно для эффективной работы холдинга: до сих пор не созданы перерабатывающие производства и собственная торговая сеть. Холдинг специализируется только на производстве сельхозпродукции.

«Участники холдинга в 2017-2019 годах не обеспечили выполнение ряда доведенных показателей прогноза социально-экономического развития и заданий программы развития, допущено снижение отдельных ключевых показателей в животноводстве», — сообщили в ведомстве.

Госконтролеры считают, что за два последних года сельхозорганизации могли бы дополнительно заработать до 1,5 млн рублей, если бы не производство молока первого сорта.

Во время проверок выявлены недостатки в организации технологических процессов содержания и лечения животных, проведении полевых работ и кормозаготовки, недостаточное внесение (невнесение) удобрений. Кроме того, установлены факты неэффективного использования сельхозтехники и оборудования, несоблюдения законодательства при ее эксплуатации и списании, отсутствия должного учета и контроля за списанием горюче-смазочных материалов, бесконтрольного и неэффективного их использования. Установлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности, а также на предприятиях не хватает квалифицированных кадров.

«Могилевскому облисполкому, Шкловскому райисполкому и иным заинтересованным внесены предложения о принятии дополнительных мер по повышению эффективности функционирования холдинга „Купаловское“, выполнению требований главы государства по развитию холдинга, обеспечению его участниками исполнительской и технологической дисциплины», — заключили в КГК.

Напомним, в марте прошлого года президент посетил фермы агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе. После осмотра хозяйства президент зашел в коровники и на мехдвор. Там Лукашенко остался очень недоволен: назвал их «Освенцимом», потребовал найти виновных и разобраться с работой хозяйства. После осмотра предприятия Лукашенко поручил пока снять с должностей всех виновных, а также поручил председателю КГК Леониду Анфимову возбудить уголовные дела.

 
 
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Комитет госконтроля считает недостаточно эффективными принятые местными органами власти меры по развитию шкловского холдинга «Купаловское».
 
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