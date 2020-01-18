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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 января 2020 года)

18.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Неделя для вторичного рынка жилья оказалась спокойной — индекс цен на квартиры в Минске не изменился и составляет всё те же 1402 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1293 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках составляет 109 $/м2, хотя ещё полгода назад он был в два раза меньше.

Если же говорить про декабрь, то последний месяц минувшего года напоминал своих предшественников. Спрос остался высоким, а судя по ценам реальных сделок, покупатели пока готовы платить ещё больше. Вся вторая половина 2019 года отметилась повышенным спросом на квартиры в Минске. Декабрь с его 1200 сделками выглядит скромнее на фоне ноября и октября, но и такой уровень покупательской активности можно считать высоким. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то спрос вырос на 15,7%. По итогам 2019 года в столице заключили те же 14 тысяч сделок купли-продажи, что и годом ранее (без учета комнат и долей). Число выставленных на продажу квартир сократилось за декабрь на 3%, что обусловлено началом праздничного периода. Всего за 2019 год общее предложение квартир стало меньше на 8,3%.

Аренда квартир

Эксперт рассказал нам о том, что ждет рынок аренды Минска в 2020 году и заявил, что «никому не нужны „бабушатники“, даже дешевые». А мы сделали тест о том, за сколько сдают модные квартиры в Минске. Сможете угадать?:)

Строительство

В Минске — только 630 тысяч «квадратов». Правительство утвердило объем строительства на 2020−2021 годы. Однако, учитывая то, что президент снова заявил про рентабельность застройщиков в 5%, то непонятно, кто сможет даже такое количество жилья построить. При этом планы в районных администрациях амбициозные. Вот здесь можно узнать, какое жилье и где построят в Минске в 2020 году. Да и семейный капитал люди стали активно использовать на решение жилищного вопроса: «За 10 дней было подано 383 заявления». Кроме того, в 2019 году для многодетных уже выделили немало квартир.

Скоро начнут строить ЖК «Петровские верфи»: есть пентхаусы и двухэтажные квартиры. Часть жилья — для многодетных.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 января 2020 года)

Мингорисполком принял решение направить в помощь СЗАО «ЛадаГарант» в возведении ЖК «Карамель» второго генерального подрядчика. А ООО «Жилстройкомплект» увеличил количество строителей на ЖК «Грушевский посад» до 90 человек. Кстати, в Уручье, похоже, тоже появился долгострой: дольщики дома по ул. Купревича все еще не получили ключи от квартир.

«Айрон» завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем остались только несколько «двушек» на третьем этаже по $ 1320 за кв. м. А МАПИД достраивает трехэтажные дома в Малиновке.

В Колодищах с плакатами, криками и аншлагом прошла презентация нового генерального плана агрогородка. Градостроительный проект вызвал массу вопросов у местных жителей, на которые представители власти не всегда могли дать ответы. Почему местные жители считают проект «абсурдным», а власти — «идеальным», читайте в нашем репортаже.

Суд Фрунзенского района Минска приговорил экс-директора УКС Центрального района к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Она, напомним, обвинялась в том, что заключила с отдельным людям из числа нуждающихся договоры долевого строительства на квартиры в доме на проспекте Победителей в Лебяжьем, не предоставив другим равной возможности узнать об этом.

В Минске начали копать новый участок метро - тоннель между станциями «Аэродромная» и «Слуцкий Гостинец». Протяженность первого участка — 1800 метров, работы планируется завершить в 2023 году.

Земля

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены — от $ 900 до $ 2000. А на площадке «БУТБ-Имущество» объявлены новые электронные торги земельными участками. На продажу выставлены 20 наделов возле Минска по ценам от Br 7,7 тыс.

Узнать кадастровую стоимость земель стало проще. НКА разработало новый автоматизированный инструмент. Это поможет людям быстрее узнавать и размер земельного налога.

Зарубежная недвижимость

300 солнечных дней в году, отсутствие зимы, вкуснейшие морепродукты, первоклассные пляжи и богатое историческое наследие — все это, конечно, об Испании. Не удивительно, что ежегодно десятки тысяч человек со всех стран мира покупают недвижимость на побережье Средиземного моря, от Барселоны до Малаги. Обо всех нюансах покупки и владения недвижимостью в Испании рассказала администратор компании EspanaTour Ирина Рудь.

В Москве снесут клубный жилой комплекс Loft River, его признали самостроем. Посмотрите, как он выглядит. 

Регионы

В Молодечно новостроек не так уж и много, и стоимость «квадрата» в них — около $750 (а иногда и выше). При этом стоимость квадратного метра на вторичном рынке — в районе $550. По словам директора АН «Дом для вас» Маргариты Бакановской (Сушко), за озвученные $750 можно найти интересные варианты жилья в центре города с хорошим ремонтом. Мы побывали на стройках Молодечно, чтобы увидеть, что могут предложить местные застройщики в противовес «вторичке» в центре.

Предприимчивый гомельчанин организовал строительство двух таунхаусов в городе по ул. Луговой и продавал квартиры разным людям. Ему удалось обмануть 28 человек и 3 юридические фирмы. Общая сумма ущерба — около 2 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет.

Посмотрите, какое жилье выделяют сиротам в Столбцовском районе.

Полгода назад мы писали о том, что ошмянская усадьба Лейбы Стругача (самого богатого белорусского еврея конца 19 века) выставлена на аукцион. Тогда за разрушающееся здание местный райисполком хотел выручить около 8 тысяч рублей. Однако покупателей это предложение не заинтересовало. В наступившем году усадьбу вновь попробуют продать.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 января 2020 года)

Коммерческая недвижимость

2019 год не отличился особыми потрясениями на рынке торговой и офисной недвижимости. Несмотря на это, были в ушедшем году и свои интересные особенности. Именно о таких нюансах рынка Realt.by рассказал руководитель «Твоя столица·Недвижимость для бизнеса» Руслан Орлов.

Для успешного бизнеса самое важное — это люди, которые в этом бизнесе работают. Они могут быть разного пола, возраста, иметь разные увлечения. Главное, чтобы все хорошо делали свое дело. Компании сейчас это понимают. Но появляется проблема. Например, в разном возрасте люди имеют свой рабочий ритм: кому-то нужна «движуха» и постоянное общение, кто-то хочет тишины, третий даже никого видеть не желает, чтобы не отвлекаться. Управляющий директор компании Regus в Беларуси Екатерина Космачёва поделилась своим мнением о том, как эту проблему можно решать в современном офисе.

Мы писали, что за долги на аукцион выставили главный производственный корпус опытного завода металлоконструкций, главный акционер которого — государство. На предприятии же говорят, что они являются рентабельной организацией и не собираются расставаться с этим имуществом.

ОАО «Мотовело» выставили на третьи торги по сниженной цене — $ 37,8 миллиона.

Жилье и инфраструктура

Где-то в параллельной вселенной есть такое понятие, как добрососедство, но жители многоэтажек знают о нем немного. Отношения между соседями с жаром обсуждаются на форумах и в комментариях к статьям. В топе тем — «Можно ли штробить после работы?!». Однако четко ответить на этот вопрос сегодня не может даже закон. Исправить ситуацию вызвался интернет-пользователь под ником Shenia.

Дырка в потолке и самый брутальный лофт. Обзор необычных квартир, которые можно купить.

Квартиры, расположенные в разных частях Минска, выставлены на повторные торги. На этот раз со снижением цены, дисконт в среднем составил 60 тысяч рублей. Но, по словам заместителя начальника отдела аукционов Минского городского центра недвижимости Тихона Чашейко, интерес к этим квартирам уже есть.

ЖКХ

Для многих это станет откровением, но подключать кухонные вытяжки к системе вентиляции в многоквартирных домах опасно для жизни. Это может повлиять на работу системы вентиляции во всем доме — застройщики и эксплуатационные службы выступают против такого подключения.

Офтоп

«Может ли многодетная семья получить льготный кредит на покупку „вторички“?» Эксперты отвечают на сложные вопросы

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск
 
 
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Много дешевой земли, новости о долгостроях и реальные цены на квартиры. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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