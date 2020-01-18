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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 января 2020 года)
18.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Неделя для вторичного рынка жилья оказалась спокойной —
Если же говорить про декабрь, то последний месяц минувшего года напоминал своих предшественников. Спрос остался высоким, а судя по ценам реальных сделок, покупатели пока готовы платить ещё больше. Вся вторая половина 2019 года отметилась повышенным спросом на квартиры в Минске. Декабрь с его 1200 сделками
Аренда квартир
Эксперт
Строительство
В Минске — только 630 тысяч «квадратов». Правительство
Скоро
Мингорисполком
«Айрон»
В Колодищах с плакатами, криками и аншлагом прошла презентация нового генерального плана агрогородка. Градостроительный проект вызвал массу вопросов у местных жителей, на которые представители власти не всегда могли дать ответы. Почему местные жители считают проект «абсурдным», а власти — «идеальным»,
Суд Фрунзенского района Минска
В Минске
Земля
На февральский аукцион
Узнать кадастровую стоимость земель стало проще. НКА
Зарубежная недвижимость
300 солнечных дней в году, отсутствие зимы, вкуснейшие морепродукты, первоклассные пляжи и богатое историческое наследие — все это, конечно, об Испании. Не удивительно, что ежегодно десятки тысяч человек со всех стран мира покупают недвижимость на побережье Средиземного моря, от Барселоны до Малаги. Обо всех нюансах покупки и владения недвижимостью в Испании
В Москве снесут клубный жилой комплекс Loft River, его признали самостроем.
Регионы
В Молодечно новостроек не так уж и много, и стоимость «квадрата» в них — около $750 (а иногда и выше). При этом стоимость квадратного метра на вторичном рынке — в районе $550. По словам директора АН «Дом для вас» Маргариты Бакановской (Сушко), за озвученные $750 можно найти интересные варианты жилья в центре города с хорошим ремонтом. Мы побывали на стройках Молодечно, чтобы
Предприимчивый гомельчанин
Полгода назад мы писали о том, что ошмянская усадьба Лейбы Стругача (самого богатого белорусского еврея конца 19 века) выставлена на аукцион. Тогда за разрушающееся здание местный райисполком хотел выручить около 8 тысяч рублей. Однако покупателей это предложение не заинтересовало. В наступившем году усадьбу
Коммерческая недвижимость
2019 год не отличился особыми потрясениями на рынке торговой и офисной недвижимости. Несмотря на это, были в ушедшем году и свои интересные особенности. Именно о таких нюансах рынка Realt.by
Для успешного бизнеса самое важное — это люди, которые в этом бизнесе работают. Они могут быть разного пола, возраста, иметь разные увлечения. Главное, чтобы все хорошо делали свое дело. Компании сейчас это понимают. Но появляется проблема. Например, в разном возрасте люди имеют свой рабочий ритм: кому-то нужна «движуха» и постоянное общение, кто-то хочет тишины, третий даже никого видеть не желает, чтобы не отвлекаться. Управляющий директор компании Regus в Беларуси Екатерина Космачёва
Мы писали, что за долги на аукцион выставили главный производственный корпус опытного завода металлоконструкций, главный акционер которого — государство. На предприятии же говорят, что они являются рентабельной организацией и
ОАО «Мотовело»
Жилье и инфраструктура
Где-то в параллельной вселенной есть такое понятие, как добрососедство, но жители многоэтажек знают о нем немного. Отношения между соседями с жаром обсуждаются на форумах и в комментариях к статьям. В топе тем — «Можно ли штробить после работы?!». Однако четко ответить на этот вопрос сегодня не может даже закон. Исправить ситуацию
Дырка в потолке и самый брутальный лофт.
Квартиры, расположенные в разных частях Минска,
ЖКХ
Для многих это станет откровением, но подключать кухонные вытяжки к системе вентиляции в многоквартирных домах опасно для жизни. Это может повлиять на работу системы вентиляции во всем доме — застройщики и эксплуатационные службы
Офтоп
«Может ли многодетная семья получить льготный кредит на покупку „вторички“?» Эксперты
Редакция Realt.by
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