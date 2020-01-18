Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 января 2020 года)

Тенденции

Цены

Неделя для вторичного рынка жилья оказалась спокойной — индекс цен на квартиры в Минске не изменился и составляет всё те же 1402 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1293 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках составляет 109 $/м2, хотя ещё полгода назад он был в два раза меньше.

Если же говорить про декабрь, то последний месяц минувшего года напоминал своих предшественников. Спрос остался высоким, а судя по ценам реальных сделок, покупатели пока готовы платить ещё больше. Вся вторая половина 2019 года отметилась повышенным спросом на квартиры в Минске. Декабрь с его 1200 сделками выглядит скромнее на фоне ноября и октября, но и такой уровень покупательской активности можно считать высоким. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то спрос вырос на 15,7%. По итогам 2019 года в столице заключили те же 14 тысяч сделок купли-продажи, что и годом ранее (без учета комнат и долей). Число выставленных на продажу квартир сократилось за декабрь на 3%, что обусловлено началом праздничного периода. Всего за 2019 год общее предложение квартир стало меньше на 8,3%.

Аренда квартир

Эксперт рассказал нам о том, что ждет рынок аренды Минска в 2020 году и заявил, что «никому не нужны „бабушатники“, даже дешевые». А мы сделали тест о том, за сколько сдают модные квартиры в Минске. Сможете угадать?:)

Строительство

В Минске — только 630 тысяч «квадратов». Правительство утвердило объем строительства на 2020−2021 годы. Однако, учитывая то, что президент снова заявил про рентабельность застройщиков в 5%, то непонятно, кто сможет даже такое количество жилья построить. При этом планы в районных администрациях амбициозные. Вот здесь можно узнать, какое жилье и где построят в Минске в 2020 году. Да и семейный капитал люди стали активно использовать на решение жилищного вопроса: «За 10 дней было подано 383 заявления». Кроме того, в 2019 году для многодетных уже выделили немало квартир .