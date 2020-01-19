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Произведенные в Пинске колбаса, торт, мука и трикотаж попали в список лучших товаров Беларуси 2019 года
19.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Подготовила Екатерина Абрамчук
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Произведенные в Пинске колбаса, торт, мука и трикотаж попали в список лучших товаров Беларуси 2019 года
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