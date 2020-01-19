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Произведенные в Пинске колбаса, торт, мука и трикотаж попали в список лучших товаров Беларуси 2019 года

19.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Произведенные в Пинске колбаса, торт, мука и трикотаж попали в список лучших товаров Беларуси 2019 года
Госстандарт подвел итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года. Лауреатами конкурса признано 260 товаров, выпускаемых 168 организациями республики. Среди победителей:

  • колбаса варено-копченая мясная «Бужоле с говядиной» высшего сорта ОАО «Пинский мясокомбинат»,
  • торт «На десерт» филиала ОАО «Берестейский пекарь» Пинский хлебозавод,
  • мука пшеничная первого сорта М36-27 ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов»,
  • изделия трикотажные верхние для взрослых и детей – коллекция «Скандинавский миф» ОАО «ППТО «Полесье».

Подготовила Екатерина Абрамчук

 
 
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> Госстандарт подвел итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года. Лауреатами конкурса признано 260 товаров, выпускаемых 168 организациями республики....
 
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