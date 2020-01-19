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В Латвии заявили о наличии инфраструктуры для перекачки нефти в Беларусь

19.01.2020 09:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Латвия имеет техническую возможность и необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через свои порты в Беларусь. Об этом сообщил министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс в интервью телеканалу ОНТ.


Фото: Reuters

— Мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно, в обоих направлениях. Есть такая техническая возможность, просто надо обговорить возможности, — сказал министр. По его словам, если у Беларуси есть такая необходимость, латвийская сторона «всегда рада предложить свои услуги».

По данным ОНТ, уже сейчас Рига говорит, что готова сделать Минску интересные предложения по транзиту. И касаются они пересмотра тарифов.

16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи с Александром Лукашенко в Минске заявил, что латвийское правительство заинтересовано в организации транспортировки нефти через латвийские порты в Беларусь.

В конце декабря посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис посетил новополоцкий «Нафтан» и обсудил с руководством механизм альтернативного импорта нефти через латвийский порты.

Чтобы транспортировать нефть в Беларусь надо задействовать неработающий нефтепровод Полоцк — Вентспилс, из-за которого ранее Беларусь и Латвия спорили в суде. Однако там нужны дополнительные инвестиции, чтобы «труба» была в рабочем состоянии. Нефть также можно теоретически транспортировать из Латвии в Беларусь и по железной дороге.

Ранее литовская компания Klaipedos nafta заявила, что готова переваливать сырую нефть с судов для Беларуси в объеме до 3 миллионов тонн.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке. Они используют свои запасы и ту нефть, которую согласился поставлять без премии российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что Беларусь направила предложения о покупке нефти Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы транспортировать нефть в Беларусь надо задействовать неработающий нефтепровод Полоцк - Вентспилс, из-за которого ранее Беларусь и Латвия спорили в суде....
 
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