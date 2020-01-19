Банк не имеет права увеличить процент по кредиту в одностороннем порядке

Источник материала: Полесская правда



В редакцию «Сельской газеты» позвонил читатель из Гродненского района. Несколько лет назад он взял кредит в банке на покупку квартиры. Изначально процент был одним, но со временем вырос. Пришлось подписать допсоглашение и платить по новым правилам. А иначе возвращай всю сумму в одночасье. Читатель недавно услышал, что банк не имел права увеличить процентную ставку по кредиту в одностороннем порядке, ссылаясь, к примеру, на изменение уровня инфляции. Это правда?

Корреспондент «СГ» связалась с Национальным банком. Читателю пояснили, что каждый спорный случай требует детального рассмотрения, и предложили письменно обратиться в Нацбанк, приложив имеющиеся документы. Только тогда можно говорить предметно.

Если говорить о ситуации в целом, то банки действительно не имеют права в одностороннем порядке менять процентную ставку по кредиту, ссылаясь, к примеру, на рост уровня инфляции, изменение конъюнктуры рынка и другое. Если условия кредитного договора составлены так, что позволяют банку «вырастить процент» в одностороннем порядке, то права кредитополучателя ограничиваются, а условия кредитного договора признаются ничтожными. Это прописано в Банковском кодексе.

К слову, важно не запутаться. Размер процентов за пользование кредитом может определяться двумя способами. Первый – это фиксированная годовая процентная ставка. А вот второй напрямую завязан, к примеру, на ставке рефинансирования. Начиная с 2015 года она планомерно снижается и сегодня составляет 9 процентов годовых. Правда, были годы, когда эта ставка росла. В 2011-м – с 12 до 45 процентов годовых. Так вот, если проценты по кредиту увеличивались вследствие роста ставки рефинансирования, то факт нельзя рассматривать как нарушение со стороны банка.

В прошлом году регулятор выборочно проверил банки и выявил ряд нарушений законодательства. Были случаи, когда финансовые ведомства прописывали в кредитных договорах условия, при которых могли потребовать изменить процентную ставку за пользование кредитом путем заключения допсоглашения с заемщиком. Такими условиями могли быть рост уровня инфляции, девальвация валюты кредита, изменение конъюнктуры ресурсного рынка и рынка кредитных услуг, а также иные случаи по усмотрению банка. Если же заемщик отказывался подписать допсоглашение об увеличении процентов, банк мог отказать в дальнейшем предоставлении кредита и потребовать досрочно вернуть деньги в течение трех месяцев.

Нацбанк напомнил финансовым организациям о недопустимости таких условий в кредитных договорах и потребовал уже заключенные привести в соответствие с буквой закона.