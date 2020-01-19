ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк не имеет права увеличить процент по кредиту в одностороннем порядке

19.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Банк не имеет права увеличить процент по кредиту в одностороннем порядке
В редакцию «Сельской газеты» позвонил читатель из Гродненского района. Несколько лет назад он взял кредит в банке на покупку квартиры. Изначально процент был одним, но со временем вырос. Пришлось подписать допсоглашение и платить по новым правилам. А иначе возвращай всю сумму в одночасье. Читатель недавно услышал, что банк не имел права увеличить процентную ставку по кредиту в одностороннем порядке, ссылаясь, к примеру, на изменение уровня инфляции. Это правда?

Корреспондент «СГ» связалась с Национальным банком. Читателю пояснили, что каждый спорный случай требует детального рассмотрения, и предложили письменно обратиться в Нацбанк, приложив имеющиеся документы. Только тогда можно говорить предметно.

Если говорить о ситуации в целом, то банки действительно не имеют права в одностороннем порядке менять процентную ставку по кредиту, ссылаясь, к примеру, на рост уровня инфляции, изменение конъюнктуры рынка и другое. Если условия кредитного договора составлены так, что позволяют банку «вырастить процент» в одностороннем порядке, то права кредитополучателя ограничиваются, а условия кредитного договора признаются ничтожными. Это прописано в Банковском кодексе.

К слову, важно не запутаться. Размер процентов за пользование кредитом может определяться двумя способами. Первый – это фиксированная годовая процентная ставка. А вот второй напрямую завязан, к примеру, на ставке рефинансирования. Начиная с 2015 года она планомерно снижается и сегодня составляет 9 процентов годовых. Правда, были годы, когда эта ставка росла. В 2011-м – с 12 до 45 процентов годовых. Так вот, если проценты по кредиту увеличивались вследствие роста ставки рефинансирования, то факт нельзя рассматривать как нарушение со стороны банка.

В прошлом году регулятор выборочно проверил банки и выявил ряд нарушений законодательства. Были случаи, когда финансовые ведомства прописывали в кредитных договорах условия, при которых могли потребовать изменить процентную ставку за пользование кредитом путем заключения допсоглашения с заемщиком. Такими условиями могли быть рост уровня инфляции, девальвация валюты кредита, изменение конъюнктуры ресурсного рынка и рынка кредитных услуг, а также иные случаи по усмотрению банка. Если же заемщик отказывался подписать допсоглашение об увеличении процентов, банк мог отказать в дальнейшем предоставлении кредита и потребовать досрочно вернуть деньги в течение трех месяцев.

Нацбанк напомнил финансовым организациям о недопустимости таких условий в кредитных договорах и потребовал уже заключенные привести в соответствие с буквой закона.

Наталья Остапчук, «Сельская газета»

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В редакцию «Сельской газеты» позвонил читатель из Гродненского района. Несколько лет назад он взял кредит в банке на покупку квартиры. Изначально процент...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Шушкевич о выдвижении Черечня в президенты: Ему могут «поломать ребра», но он, похоже, не боится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика