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Россия отчиталась о поставках нефти по «трубе» в 2019 году. С кем конкурируют Беларусь и «Дружба»
19.01.2020 11:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российская трубопроводная монополия «Транснефть»
2019 год: прием и поставка нефти
«Транснефть» в 2019 году приняло в систему магистральных нефтепроводов 484,8 млн тонн нефти (в 2018 году — 480,4 млн тонн).
На российские НПЗ поставлено 246 млн тонн (в 2018 году — 249,3 млн тонн), на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье — 238,8 млн тонн (в 2018 году — 230,5 млн тонн).
В том числе в дальнее зарубежье — 220,3 млн тонн:
В ближнее зарубежье — 18,6 млн тонн:
При этом экспорт через морские порты составил — 138 млн тонн (2018 год — 124,3 млн тонн):
Экспорт по магистральному нефтепроводу «Дружба» в 2019 году составил 42,3 млн тонн (в 2018 году — 48,9 млн тонн).
В том числе:
Экспорт нефти в Китай в 2019 году составил 40 млн тонн (в 2018 году — 38,300 млн тонн), в том числе:
Планы на 2020 год
В 2020 году прием и поставка нефти по нефтепроводам «Транснефть», исходя из заявок грузоотправителей, планируется на уровне 488,5 млн тонн. В том числе:
При этом поставки в дальнее зарубежье планируются на уровне 205 млн тонн, в том числе:
В ближнее зарубежье планом предусмотрена поставка 24,5 млн тонн нефти, в том числе:
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На Беларусь и нефтепровод «Дружба» приходится около четверти российского экспорта.
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