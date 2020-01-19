Тимошенко сообщила о начале «ликвидации» Украины

Источник материала: Tut.by

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью телеканалу ZIK рассказала о начале процесса так называемой «ликвидации» Украины.



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«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации», — объяснила она. По ее словам, после того, как Украина стала независимой, она сразу же попала под влияние и стала объектом, который «все используют, как хотят».

Она отметила, что сегодня власти «должны признать, что период независимости Украины был утрачен, а собственный интеллект, наука, разум и национальные интересы заменены «советами извне».

По мнению Тимошенко, сегодня Украина, не имея национального лидера, как и собственной стратегии и политики, стала «просто объектом, который другие стороны используют в своих интересах».

Лидер «Батькивщины» отметила, что она не сможет быть премьер-министром до тех пор, пока президентом страны является Владимир Зеленский. Тимошенко также выразила уверенность, что Зеленский «тотально и безраздельно» передал управление Украиной внешним финансовым группам и олигархам. «Я не хочу быть его психотерапевтом, а хочу просто донести факт до людей: сегодня президент Зеленский не управляет Украиной», — подчеркнула она, добавив, что политика нынешних властей не соответствует ее стратегии развития.

В ноябре 2019 года Тимошенко заявила, что ее партия «Батькивщина» переходит в оппозицию, поскольку законопроект об отмене с 1 октября 2020 года моратория на продажу сельскохозяйственных земель переходит «красные линии» (законопроект был принят Верховной Радой в первом чтении). «Мы переходим в оппозицию к политике уничтожения страны, политике, которая продолжает эпоху бедности, политике распродажи с молотка всей стратегической собственности государства и, прежде всего, земли», — подчеркнула Тимошенко. Она также отметила, что фракция обратилась в Конституционный суд с требованием объяснить, соответствуют ли действия власти Конституции. По ее словам, вместе с народом онам будет делать все возможное, чтобы не допустить «во время войны распродажи 72% территории Украины». Зеленский в ответ заявил, что глава «Батькивщины» имитирует заботу о народе, назвав ее уход в оппозицию «давней украинской традицией».