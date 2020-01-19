Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси

Источник материала: Ивьевский край

Субъекты малого предпринимательства, победившие в конкурсе, получают поддержку на условиях срочности и возвратности до пяти лет.

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей по 30 января принимает заявки от субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки. Такая информация размещена на сайте Министерства экономики, сообщает БЕЛТА.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность в Беларуси, а также имеющие право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с указом №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства".

Речь идет об инвестпроектах по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.

Господдержка оказывается в форме предоставления денег на условиях займа в размере до Br216 тыс. и имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) также до Br216 тыс. При этом общая сумма финансовой поддержки одного субъекта не может превышать Br270 тыс.

Общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам этого конкурса, - более Br781,8 тыс.