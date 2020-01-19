Лукашенко окунается в купель «без видеокамер, фотоаппаратов, помпы и пафоса»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко каждый год на Крещение окунается в купель. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого» , который контролирует пресс-служба президента.



Фото носит иллюстративный характер. Источник: пресс-служба президента Беларуси

— Сегодня — тоже. Но без видеокамер, фотоаппаратов, помпы и пафоса. И обязательно ходит в баню — это тоже традиция, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 19 января, православные верующие отмечают один из древнейших христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление.

Предшествует Крещению сочельник, когда верующие постом и молитвой готовят себя к предстоящему торжеству. Христиане верят, что ночью вода во всех водоемах земли становится святой и обретает чудесные целебные свойства.

В эти дни проходят купания в открытых водоемах. В православных храмах совершается освящение воды.