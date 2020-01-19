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Из-за Путина и Эрдогана в Берлине объявлена высшая степень мер безопасности
19.01.2020 19:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В день открытия в Берлине международной конференции по Ливии была введена высшая степень мер безопасности. Как передает корреспондент DW в Берлине в воскресенье, 19 января, это связано с участием в конференции президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В связи с тем, что, кроме конференции по мирному урегулированию в Ливии, в выходные 18 и 19 января в Берлине проходят другие мероприятия, требующие повышенных мер безопасности (выставка продуктов питания и сельского хозяйства «Международная зеленая неделя», а также футбольный матч с участием команды «Бавария»), на помощь берлинским коллегам было отправлено 1500 полицейских из других федеральных земель Германии. По данным
Как сообщает корреспондент DW, на крышах домов поблизости от ведомства федерального канцлера, где проходит конференция, дежурят снайперы, а по реке Шпрее вместо привычных прогулочных теплоходов курсируют полицейские катера.
Согласно предварительному организационному плану конференции, открыться она должна была около 13.30 по местному времени. Однако в связи с двусторонней встречей Путина и Эрдогана, которую президенты провели в первой половине дня 19 января в отеле Ritz Carlton, время открытия конференции сместилось.
В берлинском саммите помимо Путина и Эрдогана участвуют генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая. В Берлин прибыли также глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.
Конфликт в Ливии
После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Международно признанное Правительство национального согласия в Триполи под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования все сильнее оказывают давление на действующее правительство.
Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. Его поддерживают в той или иной форме Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. В свою очередь Турция поддерживает правительство в Триполи.
Ожидается, что на конференции по мирному урегулированию в Ливии, открывшейся в Берлине 19 января, представители конфликтующих сторон, а также лидеры стран, прямо или косвенно участвующих в урегулировании ливийского конфликта, попытаются добиться перемирия.
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По данным газеты Berliner Morgenpost, общее число полицейских, задействованных в столице Германии для обеспечения мер безопасности, достигло 4600 человек.
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