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В Беларуси увеличена плата для производителей за сбор отходов пластика

20.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси увеличена плата для производителей за сбор отходов пластика

В Беларуси увеличена плата для производителей за сбор отходов пластика. Соответствующее постановление Совета Министров от 16 января 2020 года №24 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Плата за организацию сбора изделий из пластмасс для транспортировки или упаковки товаров, пробок, крышек, колпаков из пластмасс составит с 1 апреля — Br270 за 1 т, с 1 января 2021 года — Br360 за 1 т. Сейчас она составляет Br180 за 1 т.

В то же время плата за организацию сбора биоразлагаемых мешков и сумок составит Br90 за 1 т.

Плата вносится производителями и поставщиками за организацию сбора, обезвреживания или использования отходов. Средства поступают на счет Оператора вторичных материальных ресурсов.

Как поясняли ранее в Минжилкомхозе, увеличение размеров платы в отношении полимерной упаковки и посуды из пластмасс направлены на поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки и ее замещение экологически безопасной упаковкой из стекла, бумаги или биоразлагаемой, плата на которые не увеличивается.

https://www.belta.by

 
 
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В Беларуси увеличена плата для производителей за сбор отходов пластика. Соответствующее постановление Совета Министров от 16 января 2020 года №24 официально...
 
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