Новым министром обороны стал 48-летний командующий войсками Западного оперативного командования

Источник материала: Tut.by

20 января Александр Лукашенко назначил Андрея Равкова госсекретарем Совета Безопасности. Новым министром обороны стал Виктор Хренин, который до сегодняшнего дня занимал пост командующего войсками Западного оперативного командования. Новым главой Генштаба стал Александр Вольфович, ранее занимавший должность первого заместителя начальника Генштаба. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого» .



Фото: «Гродзенская праўда», grodnonews.by

До недавнего времени генерал-майор Виктор Хренин командовал войсками Западного оперативного командования. На этой должности он проработал четыре с половиной года.

Новому министру обороны 48 лет, родился он в городе Новогрудок Гродненской области.

В 1988-м окончил Уссурийское суворовское военное училище в России. А в 1992-м — Омское высшеее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.

Служил на должностях командиров мотострелкового взвода, разведывательного взвода, разведывательной роты, начальника пункта обработки информации в командном пункте отдельного разведывательного батальона. Затем работал заместителем командиров в отдельном мотострелковом батальоне, отдельном разведывательном батальоне. Позже — руководил отдельным танковым батальоном, отдельным гвардейским мотострелковым батальоном 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования (ЗОК).

В 2005 году Хренин окончил Военную академию Беларуси. После чего служил на должностях старшего офицера оперативного отделения оперотдела штаба ЗОК, заместителя командира, начальника штаба — первого заместителя командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады ЗОК, начальника штаба — первого заместителя командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ЗОК, старшего офицера отдела главного оперуправления Генерального штаба Вооруженных Сил, командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады ЗОК, командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ЗОК, заместителя командующего войсками Западного оперативного командования.

С июля 2014-го по июнь 2015-го Виктор Хренин являлся начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования. С июня 2015 года по настоящее время командовал всеми войсками ЗОК.

(Будет дополнено)