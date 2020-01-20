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Переговоры по нефти приостановлены до лета?
20.01.2020 13:09 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Переговоры об условиях прокачки нефти по территории Беларуси, скорее всего, будут приостановлены до лета.
Об этом сообщает
С 1 февраля, в соответствии с договором, ставка автоматически индексируется на прогнозный размер инфляции (3,8%) плюс 3 п.п., и тарифы автоматически поднимутся на 6,8%. Беларусь готова принять такие условия, но к лету планирует возобновить переговоры, но уже с учетом экологического налога и расчетов по компенсации за поставки загрязненной нефти.
По мнению некоторых экспертов, если тарифы сильно вырастут, РФ может вернуть часть объемов в порты или увеличить загрузку своих НПЗ.
Российское издание отмечает, что переговоры затянулись из-за бессмысленности торга при неизвестности точных объемов транзита через Беларусь на 2020 год. Кроме того, до сих пор неизвестны точные объемы компенсации за поставленную прошлой весной загрязненной хлоридами нефти.
Ситуация зависит от переговоров Белнефтехима с российскими нефтяными компаниями, которые готовы поставлять нефть с премией в $6 за тонну, Беларусь не согласна на такие условия и требует отмены премии. Об этом
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Переговоры об условиях прокачки нефти по территории Беларуси, скорее всего, будут приостановлены до лета.
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