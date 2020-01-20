Переговоры по нефти приостановлены до лета?

Переговоры об условиях прокачки нефти по территории Беларуси, скорее всего, будут приостановлены до лета.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» , подчеркивая, что позиции сторон так и не сблизились.

С 1 февраля, в соответствии с договором, ставка автоматически индексируется на прогнозный размер инфляции (3,8%) плюс 3 п.п., и тарифы автоматически поднимутся на 6,8%. Беларусь готова принять такие условия, но к лету планирует возобновить переговоры, но уже с учетом экологического налога и расчетов по компенсации за поставки загрязненной нефти.

По мнению некоторых экспертов, если тарифы сильно вырастут, РФ может вернуть часть объемов в порты или увеличить загрузку своих НПЗ.

Российское издание отмечает, что переговоры затянулись из-за бессмысленности торга при неизвестности точных объемов транзита через Беларусь на 2020 год. Кроме того, до сих пор неизвестны точные объемы компенсации за поставленную прошлой весной загрязненной хлоридами нефти.

Ситуация зависит от переговоров Белнефтехима с российскими нефтяными компаниями, которые готовы поставлять нефть с премией в $6 за тонну, Беларусь не согласна на такие условия и требует отмены премии. Об этом заявил 14 января по итогам совещания у президента первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Чиновник отметил, что это экономически нецелесообразно.

Первый вице-премьер отметил, что по размеру премии «подвинулась» только «Славнефть» Михаила Гуцериева, остальным же компаниям было разослано предложение белорусской стороны.

14 января российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное указание не поставлять в Беларусь нефть. В ответ Беларусь начала ремонт нефтепровода «Дружба» из-за многочисленных дефектов.«Индикативный баланс подписан на 24 млн тонн. Однако планы переработки нефти на заводах рассчитаны на 18 млн тонн. И 6 млн тонн нефти начинают относить к другим тарифам. В результате непонятно, где „зависают“ 6 млн тонн», - cоветник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Антимонопольные ведомства Беларуси и России не нашли также компромисса в вопросе тарифов на транзит российской нефти по Беларуси.

Белорусские власти много лет говорят о том, что зависимость от российской нефти пагубно влияет на экономику и делает страну уязвимой. Во времена обострений сырьевых споров разговоры об альтернативе звучат громче, а после спадания напряжения - стихают. Первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что этим вопросом наконец занялись всерьез .

Представители Беларуси и Казахстана встретятся до 20 января, чтобы обсудить поставки нефти , о готовности поставлять нефть в Беларусь через свои порты говорят в Латвии .