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МВФ про рост мировой экономики: Намечающаяся стабилизация, медленный подъем?

20.01.2020 16:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВФ прогнозирует повышение мирового экономического роста с 2,9% до 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году, что на 0,1 процентного пункта ниже на 2020 год и на 0,2 процентного пункта ниже на 2021 год, чем в октябрьском выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики». Об этом говорится в очередном докладе МВФ. 


Фото: Reuters

— Пересмотр темпов роста в сторону понижения отражает главным образом неожиданные негативные изменения в экономической активности в нескольких странах с формирующимся рынком, прежде всего в Индии, которые привели к переоценке перспектив роста на следующие два года. В некоторых случаях эта переоценка также отражает последствия повышения социальной напряженности, — говорится в докладе.

В целом траектория мирового экономического роста отражает резкий спад, за которым следует возвращение ближе к устоявшимся показателям прошлых периодов для группы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, имеющих недостаточно высокие показатели и находящихся в тяжелом экономическом положении (включая Бразилию, Индию, Мексику, Россию и Турцию).

Эксперты МВФ отмечают, что положительные моменты заключаются в улучшении настроений на рынках благодаря первым признакам того, что уровень активности в обрабатывающей промышленности и мировой торговле преодолевает свою нижнюю точку спада, в широкомасштабном сдвиге в сторону адаптивной денежно-кредитной политики, в периодически поступающих положительных новостях о торговых переговорах между США и Китаем и в уменьшении опасностей «брексита» без достижения договоренности, что ведет к некоторому отходу от ситуации неприятия риска, сложившейся прежде.

В МВФ считают, что первые признаки стабилизации могут приобрести более устойчивый характер и в конечном счете привести к укреплению связи между по-прежнему стойким уровнем потребительских расходов и увеличением расходов предприятий. Дополнительная поддержка роста может возникнуть в силу ослабления специфических негативных факторов в крупнейших странах с формирующимся рынком в сочетании с последствиями смягчения денежно-кредитной политики.

При этом эксперты обращают внимание на сохранение значительных рисков недостижения прогнозируемых темпов роста, в том числе связанные с обострением геополитической напряженности, особенно между США и Ираном, усилением социальной напряженности, дальнейшим ухудшением отношений между США и их партнерами по торговле и углублением экономических трений между другими странами.

— Реализация этих рисков может привести к быстрому ухудшению настроений, вызывая падение мирового экономического роста ниже прогнозируемых в базисном сценарии темпов, — считают эксперты.

Для укрепления экономической активности и предупреждения рисков снижения роста принципиально важным в МВФ считают укрепление многостороннего сотрудничества и проведение более сбалансированного комплекса мер политики на национальном уровне с учетом имеющегося потенциала в денежно-кредитной и бюджетной сфере. Главными задачами остаются увеличение финансовой стойкости, повышение потенциала роста и достижение большей инклюзивности. В различных областях необходимо более тесное сотрудничество между странами, чтобы устранить основания для недовольства основанной на правилах системой торговли, уменьшить выбросы парниковых газов и укрепить международную налоговую архитектуру, — говорится в докладе.

Меры политики на национальном уровне должны по мере необходимости обеспечивать своевременную поддержку спроса, используя как налогово-бюджетные, так и денежно-кредитные рычаги в зависимости от имеющегося пространства для маневра.

Несмотря на новые проблемы, обострение социальной напряженности в нескольких странах и погодные стихийные бедствия (от ураганов в Карибском бассейне до засухи и лесных пожаров в Австралии), ближе к концу года появились некоторые указания на то, что мировой экономический рост, возможно, проходит свою нижнюю точку, полагают эксперты.

В странах с развитой экономикой прогнозируется стабилизация роста на уровне 1,6% в 2020—2021 годах (на 0,1 процентного пункта ниже прогноза на 2020 год в октябрьском выпуске). В США ожидается ослабление роста с 2,3% в 2019 году до 2% в 2020 году и дальнейшее его снижение до 1,7% в 2021 году. В зоне евро прогнозируется повышение роста с 1,2% в 2019 году до 1,3% в 2020 году (пересмотр в сторону понижения на 0,1 процентного пункта) и 1,4 процента в 2021 году.

Прогноз МВФ относительно Беларуси неутешителен, темпы роста будут заметно отставать от мировых (прирост ВВП составит 0,3% в 2020 году; 0,1% в 2021 и 2022 году; 0 — в 2023 году и минус 0,4% в 2024 году.

 
 
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МВФ прогнозирует повышение мирового экономического роста с 2,9% до 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году, что на 0,1 процентного пункта ниже на 2020 год и на 0,2 процентного пункта...
 
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