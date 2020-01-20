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Минск и Москва договорились о методике компенсации за «грязную» нефть

20.01.2020 16:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и Россия договорились о методике компенсации за «грязную» российскую нефть. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе белорусского правительства.


Фото: Reuters

Так называемая «грязная» российская нефть в апреле 2019 года оказалась в нефтепроводе «Дружба» и на некоторое время парализовала работу нефтехимической отрасли. Власти Беларуси требовали от Москвы компенсации за предоставленные неудобства и потери. Но Россия не спешила с расчетами, ссылаясь на завышенные требования Минска.

На минувшей неделе в Москве состоялись переговоры вице-премьеров двух стран Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов в нефтяной сфере.

«Да, переговоры состоялись. Что по итогу: сторонами было достигнуто соглашение о подходах и методике компенсации за „грязную“ нефть», — сказали TUT.BY в пресс-службе правительства Беларуси.

Что касается дальнейших контактов, то «сторонами регулярно ведутся переговоры на уровне специалистов».

Ранее «Коммерсант» Минск и Москва поставят на паузу переговоры по ставкам на транзит нефти">сообщил со ссылкой на собственные источники, что Минск и Москва прекратили переговоры по тарифам на прокачку нефти и ждут автоматической индексации размера тарифа на 6,8%, учитывая прогноз по инфляции (3,8%) плюс премия 3%. Минск хотел увеличить тариф на 16,6%.

Помимо компенсации за «грязную» нефть и транзита в числе приоритетных тем находятся сами поставки российской нефти на белорусские НПЗ, которые пока работают с минимальной загрузкой.

 
Теги: Минск
 
 
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На минувшей неделе в Москве состоялись переговоры вице-премьеров двух стран Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака
 
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