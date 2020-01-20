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Уровень возврата упаковки не меньше 80% — чего ждут от депозитно-залоговой системы в Беларуси

20.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уровень возврата упаковки не меньше 80% — чего ждут от депозитно-залоговой системы в Беларуси

После внедрения в Беларуси депозитно-залоговой системы уровень возврата упаковки должен составить не менее 80%, сообщил сегодня начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Анатолий Шагун на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

«Такая система позволит увеличить объем собираемой тары в Беларуси как минимум в 2 раза. Мы планируем, что она даст не менее 80% возврата. Хотя, например, опыт Литвы, где в 2016 году система была внедрена, показал по прошлому году уровень возврата упаковки 92-93%», — отметил Анатолий Шагун.

Предполагается, что депозитно-залоговая система будет распространяться на ПЭТ-бутылки, стеклянные бутылки и банки, а также банки из алюминия или белой жести — то есть то, во что в основном разливаются сегодня напитки, за исключением упаковок от молока. По оценкам, объем этого рынка в Беларуси — 1,8 млрд единиц упаковки в год. Чтобы внедрить систему, понадобится два года.

«В целом эта система будет представлять собой нечто похожее, что было в Советском Союзе, когда собирали стеклянную многооборотную тару, — человек, покупая напиток, оставляет залог, возвращая бутылку, он возвращает этот залог. Таким образом, залог на цену товара не влияет, человек ничего не теряет. Но эта система стимулирует не выбросить бутылку, а сдать в местах продажи и тем самым увеличить уровень использования этой тары», — пояснил Анатолий Шагун.

Фото Егора Павлющика.

https://www.belta.by

 
 
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После внедрения в Беларуси депозитно-залоговой системы уровень возврата упаковки должен составить не менее 80%, сообщил сегодня начальник управления по...
 
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