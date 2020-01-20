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Беларусь и Россия договорились о методах компенсации за грязную нефть

20.01.2020 18:27 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вопрос о методах компенсации за потери, вызванные загрязненной нефтью из России, обсуждался вице-премьерами обеих стран Игорем Ляшенко и Дмитрием Козаком на переговорах в Москве 17 января. 

«Состоялись переговоры с участием заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко. Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», - сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Там подчеркнули, что по данному вопросу «сторонами регулярно ведутся переговоры на уровне специалистов».

Представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил «Интерфаксу», что «достигнута принципиальная договоренность по подходам к компенсации за грязную нефть». Однако детали договоренностей не сообщаются.

Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. 

Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Беларусь тогда оценила ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов. Российская компания «Транснефть» рассказала, что стало причиной поступления грязной нефти по нефтепроводу «Дружба»: загрязнение могло произойти умышленно. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента.

В августе стало известно, что нефтепроводы в Беларуси полностью очищены от загрязненной нефти.

Стороны пока так и не пришли к единому решению по вопросу стоимости на прокачку нефти на территории Беларуси. Российское издание «Коммерсантъ» предположило, что переговоры между Минском и Москвой приостановлены, в том числе, из-за отсутствия договоренностей по компенсации «грязной» нефти.

 
 
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Вопрос о методах компенсации за потери, вызванные загрязненной нефтью из России, обсуждался вице-премьерами обеих стран Игорем Ляшенко и Дмитрием Козаком на...
 
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Минск и Москва договорились о методике компенсации за «грязную» нефть
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