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Беларусь и Россия договорились о методах компенсации за грязную нефть
20.01.2020 18:27 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вопрос о методах компенсации за потери, вызванные загрязненной нефтью из России, обсуждался вице-премьерами обеих стран Игорем Ляшенко и Дмитрием Козаком на переговорах в Москве 17 января.
«Состоялись переговоры с участием заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко. Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», - сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
Там подчеркнули, что по данному вопросу «сторонами регулярно ведутся переговоры на уровне специалистов».
Представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил «Интерфаксу», что «достигнута принципиальная договоренность по подходам к компенсации за грязную нефть». Однако детали договоренностей не сообщаются.
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Вопрос о методах компенсации за потери, вызванные загрязненной нефтью из России, обсуждался вице-премьерами обеих стран Игорем Ляшенко и Дмитрием Козаком на...
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