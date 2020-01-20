Беларусь и Россия договорились о методах компенсации за грязную нефть

Вопрос о методах компенсации за потери, вызванные загрязненной нефтью из России, обсуждался вице-премьерами обеих стран Игорем Ляшенко и Дмитрием Козаком на переговорах в Москве 17 января.

«Состоялись переговоры с участием заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко. Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», - сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Там подчеркнули, что по данному вопросу «сторонами регулярно ведутся переговоры на уровне специалистов».

Представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил «Интерфаксу», что «достигнута принципиальная договоренность по подходам к компенсации за грязную нефть». Однако детали договоренностей не сообщаются.

Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям.

Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Беларусь тогда оценила ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов. Российская компания «Транснефть» рассказала , что стало причиной поступления грязной нефти по нефтепроводу «Дружба»: загрязнение могло произойти умышленно. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента.

В августе стало известно , что нефтепроводы в Беларуси полностью очищены от загрязненной нефти.