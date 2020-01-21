Производитель игрушек из Кобрина открыл завод в Турции

Источник материала: Tut.by

19 января 2020 года в турецком городе Синоп открылся завод совместного турецко-белорусского предприятия по выпуску пластмассовых игрушек Polesie TR, сообщает «ПП Полесье» .



Фото: «ПП Полесье»

Новое предприятие разместилось на площади 16 тыс. м2. В производственном цеху смонтировано и запущено современное оборудование, организовано сборочное производство, склады полуфабрикатов и готовой продукции.

Первая продукция сертифицирована и в середине декабря была отгружена потребителям. С этого момента коллектив вышел на устойчивую круглосуточную работу, он насчитывает 157 человек.

Детская игрушка торговой марки «Полесье» на сегодня известна покупателям в 72 странах мира. Новое предприятие позволит познакомить с продукцией фабрики «Полесье» маленьких потребителей в странах, в которые ранее поставки были затруднены из-за сложной логистики.

В будущем кобринское предприятие намерено развивать ассортимент и расширять присутствие на международных рынках, в первую очередь в странах южной Европы, Африки, Ближнего Востока.