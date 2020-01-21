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Родственники «экономических» осужденных добились встречи в Администрации президента

21.01.2020 09:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представители гражданской инициативы «Справедливый приговор», объединившей родственников заключенных по экономическим статьям, 22 января приглашены на встречу в Администрацию президента, куда ранее они обращались с несколькими требованиями.


Фото: Reuters

Инициатива также ведет сбор подписей под обращением, инициирующем включения в готовящийся законопроект об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне осужденных по экономическим и коррупционным статьям. Под ним уже около 3,5 тысячи подписей.

Напомним, в письме на имя главы Администрации Игоря Сергеенко родственники требуют «восстановить конституционные права граждан нашей страны, осужденных несправедливыми приговорами», принять представителей инициативы лично, а главу государства — рассмотреть вопрос о создании на основе существующей комиссии по помилованию отдельного направления по рассмотрению дел, в обстоятельствах и приговорах которых есть вопросы, подробно описанные в письме.

Родственники ссылаются на памятное августовское совещание президента с силовиками, где Лукашенко много говорил о справедливости и презумпции невиновности. «Очевидно, что не все правоохранители услышали этот неоспоримый постулат, озвученный нашим Президентом. Именно поэтому мы обращаемся к Вам, главе Администрации Президента, за помощью в борьбе за справедливость».

В письме указывается на многочисленные нарушения в уголовных делах, по которым осуждены родственники: помещение в материалы дел подложных документов, оговор, оказание давления, неправильная квалификация содеянного, отсутствие доказательной базы, нарушения требований УПК. «Таким образом, в местах лишения свободы на долгие годы оказались люди, не имеющие той степени вины и того состава преступления, по которому их осудили».

Отдельно родственники обращают внимание на так называемые явки с повинной, добытые у подозреваемых под давлением либо под «обещание отпустить», которые впоследствии не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и полностью опровергаются в суде.

— Следственные органы придерживаются своей цели: довести дело до суда и достигнуть очередного показателя раскрываемости, указанного руководством. То есть срабатывает «галочная система». Во многих случаях выводятся из-под ответственности действительно виновные лица, которых «переводят» в категорию свидетелей, чтобы хоть как-то материалы дела соответствовали предъявленному обвинению. При таких обстоятельствах страшно то, что людей лишили права на амнистию, УДО, а их семьи — поддержки, а самое страшное — веры в справедливость, законность и правосудие.

Особое внимание авторы письма обращают на то, что в настоящее время в отношении дел по экономическим преступлениям, отнесенным к коррупционным, складывается ситуация, аналогичная делам по ст. 328 УК. «В условиях усиления борьбы с коррупцией в жернова системы попадают люди, не совершавшие вменяемые им деяния. Следствие умышленно, неправильно квалифицирует состав преступления для того, чтобы появилась коррупционная составляющая: корыстный мотив, а также группа лиц по предварительному сговору. Ущерб оценивает следователь, экспертизы не назначаются».

Среди участников инициативы родственники Андрея Доморацкого, Андрея Садыкова, Марины Морозовой, Владислава Букатенко, Людмилы Сонец, Виктора Курьяновича и многих других.

 
 
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Представители гражданской инициативы «Справедливый приговор», объединившей родственников заключенных по экономическим статьям, 22 января приглашены на встречу в...
 
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