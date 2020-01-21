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Виктор Лукашенко приехал в Швейцарию поддержать белорусских спортсменов

21.01.2020 08:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская делегация во главе с первым вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктором Лукашенко посетила Лозанну в Швейцарии, где проходят III зимние юношеские Олимпийские игры, сообщает пресс-служба НОК.


Фото: пресс-служба НОК

20 января делегация встретилась в деревне атлетов с белорусскими спортсменами. Они рассказали руководству НОК Беларуси об условиях проживания, питания и медицинского обслуживания.

Белорусская делегация также ознакомилась также с некоторыми спортивными объектами III зимних юношеских Олимпийских игр, посетила соревнования по шорт-треку и поболела за сборную России по хоккею в матче с Данией.


Фото: пресс-служба НОК

Как сообщает пресс-служба НОК, Виктор Лукашенко отметил развитую спортивную инфраструктуру города, положительные эмоции болельщиков и участников на аренах Игр. По его мнению, организаторам удалось «создать уютную спортивную и праздничную атмосферу для сильнейших юных атлетов со всего мира».

 
 
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20 января делегация встретилась в деревне атлетов с белорусскими спортсменами. Они рассказали руководству НОК Беларуси об условиях проживания, питания и...
 
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