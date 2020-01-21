Теплая зима подкосила ВВП. И без того низкие темпы будут замедляться

Источник материала: Tut.by

Деловая активность в Беларуси сохраняется вблизи равновесия. ВВП страны по итогам одиннадцати месяцев 2019 года вырос на 1,1% год к году, как и в январе-октябре (по итогам года, по данным Белстата, ВВП вырос на 1,2% ). Сдерживающее воздействие мог оказать климатический фактор, который привел к сокращению выработки электроэнергии, отмечают эксперты ЕАБР в очередном обзоре.



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По данным Белгидромета, средняя месячная температура ноября 2019 года в Беларуси составила +4,2 градуса (в ноябре 2018 года — +0,9 градусов), что на 3,3 градуса выше климатической нормы.

Уменьшение выпуска калийных удобрений ограничивает рост промышленности и выражается в слабых результатах транспортной деятельности и оптовой торговли. Поддержку экономике по-прежнему оказывает сельское хозяйство после низкого урожая 2018 года.

«По нашим оценкам, в начале 2020 года темп прироста ВВП может несколько замедлиться, в том числе из-за уменьшения выпуска нефтеперерабатывающей отрасли», — констатировали эксперты.

Производственная активность в Беларуси остается низкой. Слабый рост во многом объясняется снижением производства химических продуктов (из-за ремонтных работ на ОАО «Беларуськалий» осенью 2019 года), а также падением объемов нефтепереработки. Сдерживающее влияние на показатели индустриального сектора также оказывали замедление экономической активности в странах — основных торговых партнерах и переоцененность белорусского рубля, считают в банке, добавляя, что в 2020 г. производственные результаты промышленности во многом будут определяться динамикой нефтеперерабатывающей и химической отраслей.

Потребительская активность в стране в прошлом году замедлилась. На это указывает сокращение в январе-ноябре темпов прироста розничной торговли и оборота общественного питания (до 4,4% год к году и 6,7% год к году с 8,8% и 14,5% соответственно в январе-ноябре 2018 г.). Динамика показателей объясняется уменьшением интенсивности кредитования и замедлением роста доходов населения и в целом указывает на «нормализацию» потребительского спроса после его восстановления в 2017—2018 годов, считают в банке.

Инфляция по итогам 2019 года составила 4,7%, заметно снизившись в ноябре-декабре. «Такая динамика, в первую очередь, объясняется замедлением роста базового индекса потребительских цен, характеризующего изменение стоимости товарных позиций, не подверженных прямому влиянию административного фактора», — констатировали эксперты.

Профицит республиканского бюджета в январе-ноябре 2019 года составил 3,1% ВВП, уменьшившись с 5,1% ВВП в соответствующем периоде предыдущего года. Доходы сократились на 1,4% ВВП (до 18,5% ВВП) в результате, прежде всего, снижения мировых цен на нефть, реализации налогового маневра в России и падения поставок за рубеж белорусских нефтепродуктов. Расходы увеличились на 0,5% ВВП (до 15,3% ВВП).

Напомним, на 2020 год правительство по поручению Александра Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики с 2,5% до 2,8%.

Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту ВВП в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на текущий год.

Международные финансовые институты еще более скептичны к будущему экономики Беларуси и прогнозируют ее прирост на уровне 0,5−1%.