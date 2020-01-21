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Беларусь закупила партию норвежской нефти

21.01.2020 10:38 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн закупила Беларусь для переработки на ОАО «Нафтан».

Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на "Нафтане", - сообщили в пресс-службе.

Нефть поступит в 20-х числах января через литовский порт Клайпеда, ее доставят в Беларусь по железной дороге. О дальнейших поставках нефти из Норвегии в концерне не уточняют.

Агентство Рейтер сообщило, что нефть должна прийти на Новополоцкий НПЗ 22 января.

На переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен. С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена.

16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Александром Лукашенко подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь «со всего мира» через латвийские порты.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериевупоставит в Беларусь в январе 750 тысяч тонн нефти.

 
 
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Партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн закупила Беларусь для переработки на ОАО «Нафтан». Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
 
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