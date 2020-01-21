Беларусь закупила партию норвежской нефти

Партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн закупила Беларусь для переработки на ОАО «Нафтан».

Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на "Нафтане", - сообщили в пресс-службе.

Нефть поступит в 20-х числах января через литовский порт Клайпеда, ее доставят в Беларусь по железной дороге. О дальнейших поставках нефти из Норвегии в концерне не уточняют.

Агентство Рейтер сообщило , что нефть должна прийти на Новополоцкий НПЗ 22 января.

На переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен . С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена .

16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Александром Лукашенко подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь «со всего мира» через латвийские порты.