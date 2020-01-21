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Беларусь закупила партию норвежской нефти
21.01.2020 10:38 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн закупила Беларусь для переработки на ОАО «Нафтан».
Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на "Нафтане", - сообщили в пресс-службе.
Нефть поступит в 20-х числах января через литовский порт Клайпеда, ее доставят в Беларусь по железной дороге. О дальнейших поставках нефти из Норвегии в концерне не уточняют.
Агентство Рейтер
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Партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн закупила Беларусь для переработки на ОАО «Нафтан». Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
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