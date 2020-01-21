ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кремль: Идея прописать в Конституцию право регионов Беларуси присоединиться к РФ не обсуждается

21.01.2020 12:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Идея прописать в поправках в Конституцию России право регионов Украины и Беларуси присоединиться к РФ не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

Так он прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России предложил предусмотреть в поправках такое право.

«Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это», — сказал Песков.

Ранее один из членов комиссии по изменению Конституции РФ, лидер организации «Украинцы России» Богдан Безпалько предложил включить в ее «право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира». Об этом он рассказал изданию Украина.ру.

Напомним, 15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в действующую Конституцию. Речь, в частности, шла об усилении роли Государственной думы, которой Путин предложил дать право утверждать премьер-министра, а также вице-премьеров и министров. Также президент предложил повысить статус Государственного совета, который сейчас является совещательным органом при главе государства, и «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне». Практически сразу было подписано распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ. В список из 75 человек вошли олипийская чемпионка Елена Исинбаева, писатель Захар Прилепин, режиссер Карен Шахназаров и другие.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Теплая зима подкосила ВВП. И без того низкие темпы будут замедляться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика