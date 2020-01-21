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Кремль: Идея прописать в Конституцию право регионов Беларуси присоединиться к РФ не обсуждается
21.01.2020 12:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Идея прописать в поправках в Конституцию России право регионов Украины и Беларуси присоединиться к РФ не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет
Так он прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России предложил предусмотреть в поправках такое право.
«Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это», — сказал Песков.
Ранее один из членов комиссии по изменению Конституции РФ, лидер организации «Украинцы России» Богдан Безпалько предложил включить в ее «право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира». Об этом он рассказал изданию
Напомним, 15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин
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«Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый...
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