Кремль: Идея прописать в Конституцию право регионов Беларуси присоединиться к РФ не обсуждается

Источник материала: Tut.by

Идея прописать в поправках в Конституцию России право регионов Украины и Беларуси присоединиться к РФ не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС .



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Так он прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России предложил предусмотреть в поправках такое право.

«Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это», — сказал Песков.

Ранее один из членов комиссии по изменению Конституции РФ, лидер организации «Украинцы России» Богдан Безпалько предложил включить в ее «право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира». Об этом он рассказал изданию Украина.ру .

Напомним, 15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в действующую Конституцию. Речь, в частности, шла об усилении роли Государственной думы, которой Путин предложил дать право утверждать премьер-министра, а также вице-премьеров и министров. Также президент предложил повысить статус Государственного совета, который сейчас является совещательным органом при главе государства, и «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне». Практически сразу было подписано распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ. В список из 75 человек вошли олипийская чемпионка Елена Исинбаева, писатель Захар Прилепин, режиссер Карен Шахназаров и другие.