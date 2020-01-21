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На сколько Беларуси хватит танкера норвежской нефти?
21.01.2020 16:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера «Белнефтехим»
По итогам 2019 года объем переработки российской нефти на «Нафтане» составил около 9 млн тонн. Среднесуточный объем переработки нефти на новополоцком заводе был около 25 тыс. тонн. Таким образом размер закупленной в Норвегии партии нефти немногим превышает трехдневный объем перерабатываемой нефти.
Начало разгрузки Johan Sverdrup ожидается 22 января.
Танкер с сырьем прибудет в литовский порт Клайпеда. Затем нефть в Нововолоцк доставят «Литовские железные дороги».
Нефть Johan Sverdrup по своим характеристикам сходна с российской Urals и может конкурировать с ней, отмечает Reuters. Однако стоимость поставок альтернатив российской нефти всегда превышали стоимость сырья, закупаемого в России. Та же самая ситуация и с норвежской Johan Sverdrup: источник Reuters в порту Клайпеда рассказал, что поставки нефти по железной дороге в Новополоцк, где расположен НПЗ, обойдутся существенно дороже, чем поставки сырья по российским нефтепроводам. Транспортировка цистернами повысит стоимость нефти на 20 долларов за тонну.
Между тем, в порту Клайпеда констатируют, что пока новых заявок на импорт нефти от Беларуси не поступало. «В данный момент иных запросов от Беларуси на импорт нефти у нас нет, однако, как мы заявляли ранее, теоретически, если считать с сегодняшнего дня, мы можем перевалить через терминал до 3 млн тонн нефтесырья», — сказал агентству
При этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс во вторник заявил, что в начале февраля планирует визит в Минск, в ходе которого он намерен предложить Беларуси альтернативу импорта, как нефти, так и газа. На минувшей неделе поставки нефти в Беларусь обсуждал премьер-министр Латвии.
Сегодня Александр Лукашенко
Беларусь в прошлом году импортировала из России все 18 млн тонн нефти. На 2020 год у Минска и Москвы подписан индикативный баланс на поставку 24 млн тонн российской нефти. Однако с Нового года поставки российской нефти практически прекратились из-за спора по цене на сырье. НПЗ в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке за счет своих запасов, белорусской нефти и партий от Михаила Гуцериева.
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