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Глава ВЦИОМ назвал самого популярного у россиян зарубежного политика

22.01.2020 06:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в интервью газете «Известия».


Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Фото: Wikimedia Commons

По словам главы российской исследовательской организации, раньше с Александром Лукашенко соперничал конкурировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, однако последний «несколько отошел в тень».

— На нашем горизонте по-прежнему остается Лукашенко, но отношение к нему связано не с его нефтяной, газовой и торговой политикой, не с торговлей «белорусскими креветками». Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но» воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят. Во-вторых, он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране.

Федоров добавил, что многие россияне воспринимают Лукашенко как образец для подражания и считают, что в Беларуси все более жестко контролируется, чем в России, «а нашей стране как раз жесткости не хватает».

Но не все в России воспринимают Лукашенко как рачительного хозяина или пророссийского политика.

— Есть и альтернативное мнение, что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века, абсолютно несовременный. Но эта точка зрения больше распространена среди молодого поколения, а оно, как известно, у нас вообще меньше политикой интересуется, да и меньше о ней знает. Эта точка зрения, скорее, маргинальная, — добавил Валерий Федоров.

Последнее исследование ВЦИОМ о степени доверия к главам государств — членов СНГ проводил в 2018 году. Тогда первую и вторую строчки заняли Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Причем интересно, что рейтинг Александра Лукашенко за 8 лет проведения опроса вырос в четыре раза с 16% в 2010 году до 65% в 2018 году.

 
 
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По словам главы российской исследовательской организации, раньше с Александром Лукашенко соперничал конкурировал первый президент Казахстана Нурсултан...
 
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