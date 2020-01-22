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Глава ВЦИОМ назвал самого популярного у россиян зарубежного политика
22.01.2020 06:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в интервью газете «
По словам главы российской исследовательской организации, раньше с Александром Лукашенко соперничал конкурировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, однако последний «несколько отошел в тень».
— На нашем горизонте по-прежнему остается Лукашенко, но отношение к нему связано не с его нефтяной, газовой и торговой политикой, не с торговлей «белорусскими креветками». Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но» воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят. Во-вторых, он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране.
Федоров добавил, что многие россияне воспринимают Лукашенко как образец для подражания и считают, что в Беларуси все более жестко контролируется, чем в России, «а нашей стране как раз жесткости не хватает».
Но не все в России воспринимают Лукашенко как рачительного хозяина или пророссийского политика.
— Есть и альтернативное мнение, что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века, абсолютно несовременный. Но эта точка зрения больше распространена среди молодого поколения, а оно, как известно, у нас вообще меньше политикой интересуется, да и меньше о ней знает. Эта точка зрения, скорее, маргинальная, — добавил Валерий Федоров.
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По словам главы российской исследовательской организации, раньше с Александром Лукашенко соперничал конкурировал первый президент Казахстана Нурсултан...
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